Sớm làm rõ nguyên nhân cây keo bị cháy lá ở Hương Khê
Khoảng 1 tuần nay, trên địa bàn thôn Phú Hà, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng cây keo, cây bụi bị cháy lá. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, không phát hiện yếu tố tác động của con người.
Chính quyền xã đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với lực lượng công an, Nhà máy Nước sạch Hương Khê tiến hành lấy mẫu cây, mẫu đất và mẫu nước gửi tới các cơ quan chuyên môn phân tích, làm rõ nguyên nhân để sớm có giải pháp xử lý. Theo nhận định ban đầu, không phát hiện yếu tố tác động của con người như việc phun hóa chất, thuốc diệt cỏ...
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/som-lam-ro-nguyen-nhan-cay-keo-bi-chay-la-o-huong-khe-post318012.html