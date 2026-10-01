Sớm làm rõ nguyên nhân cây keo bị cháy lá ở Hương Khê

Theo phản ánh của người dân thôn Phú Hà, xã Hương Khê, tại khu vực đập sông Tiêm vừa xuất hiện tình trạng cây keo, cây bụi và cỏ dại bị cháy lá.

Ông Lê Tiến Dũng ở thôn Phú Hà (người ngoài cùng bên trái) cho biết: "Cách đây khoảng 1 tuần, trong khi thăm rẫy, chúng tôi phát hiện cây keo có tình trạng cháy lá, sau đó thì khô héo và rụng dần. Ban đầu chúng tôi suy đoán có thể cây bị sét đánh trong đợt mưa lớn trước đó. Tuy nhiên, không riêng nhà tôi mà nhiều gia đình khác trong thôn cũng gặp tình trạng tương tự. Ước tính riêng diện tích cây keo có khoảng 3 - 4ha bị ảnh hưởng nên khả năng bị sét đánh là thấp".

Cây có hiện tượng cháy lá, sau đó héo khô rồi rụng dần.

Không chỉ cây keo mà nhiều cây bụi cũng có tình trạng cháy lá.

Tình trạng cháy lá đối với cây keo ảnh hưởng cục bộ theo từng đám, không đồng loạt trên diện rộng.

Được biết, hiện tượng này lần đầu xảy ra.

Chính quyền xã đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với lực lượng công an, Nhà máy Nước sạch Hương Khê tiến hành lấy mẫu cây, mẫu đất và mẫu nước gửi tới các cơ quan chuyên môn phân tích, làm rõ nguyên nhân để sớm có giải pháp xử lý. Theo nhận định ban đầu, không phát hiện yếu tố tác động của con người như việc phun hóa chất, thuốc diệt cỏ...

Ông Phan Đình Long - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hương Khê