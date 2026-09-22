Sớm ký kết hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Đợt mưa lớn diện rộng tại các khu vực từ Huế đến Nam Bộ kéo dài đến hết ngày 24/9, sau đó có xu hướng dịch chuyển dần lên các tỉnh Bắc Trung Bộ; nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.