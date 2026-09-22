Sớm ký kết hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng
Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR).
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/som-ky-ket-hiep-dinh-thuong-mai-doi-ung-cong-bang-va-can-bang-10431345.html