Sớm kiện toàn Ban vận động 'Quỹ vì biển, đảo Việt Nam' thành phố Đà Nẵng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Ban vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch UBND thành phố thành lập theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 24/10/2025.

Thời gian qua, hoạt động của ban bước đầu được triển khai theo đúng chủ trương, định hướng và quy định. Việc tiếp nhận, quản lý nguồn đóng góp được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng mục đích và quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu tổ chức đoàn công tác của thành phố thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa (nay là đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), Nhà giàn DK1 với nhiều nội dung thiết thực.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung liên quan việc phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các thành viên. Đồng thời, cho ý kiến về việc kiện toàn ban vận động, quy chế hoạt động, kế hoạch triển khai năm 2027 và nội dung Thư kêu gọi ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.

Hoạt động triển lãm tư liệu, hình ảnh về biển, đảo quê hương tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Ảnh minh họa: VINH ANH

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo; khẩn trương kiện toàn ban vận động, ban hành quy chế hoạt động và kế hoạch triển khai năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất thời gian tổ chức phát động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026 vào tháng cuối tháng 11 và đợt vận động năm 2027 vào quý I.

Đồng thời, thống nhất mở tài khoản của ban vận động tại Kho bạc Nhà nước thành phố để tiếp nhận, quản lý các khoản đóng góp; sau đó chuyển toàn bộ kinh phí về Trung ương để sử dụng cho các hoạt động trên địa bàn toàn quốc, trong đó có thành phố Đà Nẵng.