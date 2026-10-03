Sớm khởi công Dự án Ðường trên cao dọc quốc lộ 51

Dự án Đường trên cao dọc quốc lộ 51 có điểm đầu tại nút giao ngã tư Vũng Tàu. Ảnh: Phạm Tùng

Đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm của thành phố nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu phát triển.

Dự án cấp bách

Giữa tháng 5-2026, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác tạm. Việc đưa vào khai thác tuyến chính cao tốc dài gần 54km đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) đến phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai từ khoảng 3 giờ đồng hồ còn khoảng 1,5 giờ.

Tuy nhiên, khi thời gian di chuyển được rút ngắn thì một “điểm nghẽn” khác vẫn chưa được khắc phục. Theo đó, từ điểm đầu tuyến cao tốc tại nút giao với đường Võ Nguyên Giáp về khu vực các phường trung tâm của thành phố như: Trấn Biên, Biên Hòa, dù quãng đường ngắn hơn rất nhiều nhưng thời gian lưu thông lại kéo dài.

Anh Nguyễn Phong, người dân ở phường Trấn Biên chia sẻ: Theo đường cao tốc, đi từ Vũng Tàu về đến đầu tuyến tại nút giao đường Võ Nguyên Giáp chỉ mất khoảng 1,5 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, từ nút giao này về khu vực phường Trấn Biên, dù quãng đường ngắn hơn rất nhiều nhưng lại phải di chuyển gần 30 phút hoặc hơn nếu gặp hôm tắc đường.

Trên thực tế, từ trước thời điểm tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác, việc di chuyển trên quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến khu vực Cổng 11 đã khó khăn. Mặt đường nhỏ, lượng phương tiện lưu thông lớn nên tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra, khiến việc di chuyển mất nhiều thời gian. Trong đó, các khu vực ngã tư Vũng Tàu, Cổng 11 lâu nay vẫn được xem là những “điểm nóng” về ùn tắc giao thông.

Trước tình hình đó, việc đầu tư Dự án Đường trên cao dọc quốc lộ 51 được xem là “lời giải” cho tình trạng kẹt xe trên tuyến quốc lộ 51 đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Với tầm quan trọng đó, theo ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Dự án Đường trên cao dọc tuyến quốc lộ 51 là dự án có tính cấp bách, phải thực hiện sớm để giải quyết tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông trên quốc lộ 51.

Rút ngắn thời gian khởi công

Theo ông Dương Văn Hiếu, thời gian qua, Sở Xây dựng đã nhiều lần làm việc với các đơn vị đề xuất đầu tư dự án, địa phương liên quan về phương án thiết kế, trong đó có việc thống nhất giải pháp thiết kế các nút giao. Theo đó, các nút giao được thiết kế khác mức. Riêng nút giao ngã tư Vũng Tàu tương đối phức tạp vì phải xử lý giao cắt với tuyến metro.

Đường trên cao dọc quốc lộ 51 dài khoảng 6,2km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,6km.

Đến nay, về quy hoạch, dự án đã được cập nhật vào quy hoạch kết cấu hạ tầng và được Bộ Xây dựng phê duyệt. Đồng thời đã hoàn thành thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Biên Hòa, trong đó bổ sung đường trên cao quốc lộ 51 (đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp) với 6 làn xe và bổ sung 3 nút giao gồm: ngã tư Vũng Tàu, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Cổng 11 làm cơ sở triển khai dự án. Cùng với đó, vấn đề giao cắt với tuyến metro tại nút giao ngã tư Vũng Tàu đã được xử lý.

Trong tháng 9-2026, sau khi được UBND thành phố chấp thuận, Sở Xây dựng đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nút giao thông ngã tư Vũng Tàu thuộc dự án. Sau khi có kết quả thi tuyển, Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. “Theo kế hoạch của Sở Xây dựng, dự án sẽ được khởi công và triển khai thi công vào cuối tháng 12-2026” - ông Dương Văn Hiếu cho biết.

Tuy nhiên, mới đây, tại phiên làm việc thứ ba của Tổ Chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố được thành lập theo Quyết định số 822-QĐ/TU, ngày 25-6-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đã yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rút ngắn thời gian triển khai, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 11-2026.

Theo quyết định chủ trương đầu tư được HÐND thành phố thông qua, Dự án Ðường trên cao dọc quốc lộ 51 dài khoảng 6,2km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,6km. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80km/h, quy mô 6 làn xe trên cao. Phần đường bên dưới sẽ được nâng cấp, cải tạo, đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, đồng bộ với hệ thống nút giao, giao thông thông minh và thu phí. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).