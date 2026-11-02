Sớm khắc phục xuống cấp tuyến đường Cúc Đường - Thần Sa

Tuyến đường Cúc Đường - Thần Sa có nhiều vị trí bị hư hỏng.

Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường Cúc Đường – Thần Sa đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, đợt mưa lũ tháng 10-2025 cùng áp lực từ các phương tiện tải trọng lớn thường xuyên vận chuyển vật liệu xây dựng khiến mặt đường hư hỏng ngày càng nặng.

Trên tuyến, "ổ gà, ổ voi" xuất hiện dày đặc; nhiều vị trí bị khoét sâu, tạo thành những hố lớn, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Những ngày mưa, nước đọng thành từng vũng, có nơi nhiều ngày mới khô. Khi trời nắng, bụi bẩn lại bao phủ, trong khi những hố sâu vẫn tiềm ẩn nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

Ông Trần Văn Thứ, người dân xã Thần Sa, phản ánh: Hiện nay, việc lưu thông trên tuyến đường này rất khó khăn, vào mùa mưa có những thời điểm không thể đi lại được.

Tình trạng đường xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn đe dọa an toàn của người dân, nhất là học sinh thường xuyên đi qua tuyến đường.

Bà Đồng Thị Giang, người dân xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, thông tin: Đã có nhiều người đi lại trên con đường này bị ngã, nhất là các cháu học sinh. Nguyên nhân chính là do có nhiều hố lớn trên mặt đường.

Trước thực trạng đó, người dân đã chủ động dùng đất, đá lấp tạm các "ổ gà, ổ voi" tại một số vị trí để hạn chế nguy hiểm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế.

Đáng lo ngại, phần lớn hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến cũng đã xuống cấp, hư hỏng. Nước mưa không thoát kịp, tràn lên mặt đường, gây trơn trượt, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Hành lang hai bên đường bị che khuất tầm nhìn; nhiều biển báo, cột mốc hư hỏng, không còn phát huy hiệu quả cảnh báo.

Nhiều vị trí rãnh thoát nước dọc tuyến đường không còn phát huy tác dụng.

Trước những kiến nghị của người dân, chính quyền xã Thần Sa đang tính toán phương án bố trí nguồn lực để khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến đường.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thần Sa, cho biết: Địa phương sẽ cân đối nguồn vốn đầu tư công năm 2026 để triển khai sửa chữa, góp phần bảo đảm việc đi lại của người dân.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa ngày càng tăng, việc sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Cúc Đường – Thần Sa càng trở nên cấp thiết.