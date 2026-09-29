Sớm khắc phục tình trạng ùn tắc ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Việc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sớm hơn 4 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra không chỉ hiện thực hóa khát vọng phát triển qua nhiều thế hệ của Quảng Ninh, mà còn đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm giá trị về phương thức quản trị và sự đồng thuận xã hội.