Sớm khắc phục tình trạng ùn tắc ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo
Hạ tầng chưa được đầu tư hoàn thiện hiện đang khiến tình trạng ùn tắc xe tải nặng, xe container diễn ra nhiều thời điểm trong ngày tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến chi phí của các doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục thông quan phương tiện, hàng hóa mà còn tạo thêm nhiều áp lực cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và các lực lượng chức năng đang thực thi nhiệm vụ tại đây.
Lê Trường (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202609/som-khac-phuc-tinh-trang-un-tac-o-cua-khau-quoc-te-lao-bao-182060a/