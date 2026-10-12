Sớm khắc phục tình trạng nhếch nhác đường Phạm Văn Đồng

Cây xanh bị chết trên đường Phạm Văn Đồng sẽ được nhà thầu thay thế trước khi bàn giao công trình

Trách nhiệm của nhà thầu

Dự án chỉnh trang vỉa hè cùng hệ thống cấp, thoát nước đường Phạm Văn Đồng có tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng, được triển khai từ nguồn vốn ODA Nhật Bản.

Dự án do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương) làm chủ đầu tư, liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát - Nam Á thi công. Công trình được khởi công từ tháng 7/2023 và đến tháng 8/2025 cơ bản hoàn thành, được đưa vào khai thác sử dụng.

Tuy nhiên, sau một thời gian khai thác, một số đoạn trên tuyến đường Phạm Văn Đồng đã bộc lộ những hạn chế về cảnh quan. Nhiều khu vực ở dải phân cách cỏ mọc um tùm, lan rộng ra cả mặt đường. Hệ thống cây xanh trồng dọc tuyến, trong đó có nhiều cây cọ Mỹ bị chết, khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác, thiếu đồng bộ.

Ông Dương Bá Lam, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát cho biết, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục để nghiệm thu, quyết toán. Tuy nhiên, theo yêu cầu kiểm tra từ Ban QLDA, một số hạng mục ngoài hiện trường vẫn chưa đạt yêu cầu để hoàn tất bàn giao. Nhà thầu đang tập trung tổng vệ sinh, xử lý cỏ dại và thay thế số cây bị chết.

Sớm bàn giao công trình

Lý giải về việc công trình đã được đưa vào khai thác từ cuối năm 2025 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất nghiệm thu, quyết toán, ông Dương Bá Lam cho biết, một số hạng mục vẫn còn trong quá trình hoàn thiện, bảo dưỡng; trong đó, hệ thống cây xanh phải thay thế nhiều lần do tỷ lệ cây chết còn cao. Hiện nhà thầu đang rà soát đợt cuối cùng để cập nhật, thay thế các cây bị chết, kém sinh trưởng, đồng thời tổng vệ sinh toàn tuyến trước khi bàn giao chính thức cho chủ đầu tư.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, dự án đường Phạm Văn Đồng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và được đưa vào phục vụ giao thông. Công trình chưa hoàn tất thủ tục bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành, do đó, trách nhiệm sửa chữa các sai sót, chăm sóc hệ thống cây xanh và hoàn thiện các hạng mục theo hợp đồng vẫn thuộc nhà thầu thi công.

Về công tác chăm sóc cây xanh, chủ đầu tư cho biết đã nhiều lần đôn đốc và yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên, do năng lực và kinh nghiệm chăm sóc hệ thống cây xanh của nhà thầu còn hạn chế nên tỷ lệ cây sinh trưởng tốt chưa đạt yêu cầu.

Ngoài ra, dọc hai bên tuyến đường còn xuất hiện rác thải rắn, phế thải xây dựng phát sinh từ hoạt động xây dựng, sinh hoạt của người dân. Vấn đề này thuộc trách nhiệm quản lý lực lượng trật tự đô thị và vệ sinh môi trường của các cơ quan chức năng cùng chính quyền cấp cơ sở. Ban QLDA đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, đồng thời ban hành nhiều văn bản đôn đốc, thông báo để phối hợp xử lý, chấn chỉnh.