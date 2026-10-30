Sớm khắc phục tình trạng ngập úng tại mặt bằng 2185 khu phố Long Quang sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Xe ô tô bị ngập nước khi di chuyển tại mặt bằng 2185 phố Long Quang, phường Hàm Rồng giữa tháng 9/2026. Ảnh: Khánh Huyền

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, ngày 19/10/2026, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với UBND phường Hàm Rồng, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hoá, Công ty cổ phần Môi trường An Hưng và các chủ đầu tư dự án liên quan tiến hành kiểm tra thực tế.

Kết quả kiểm tra xác định, trên địa bàn phường Hàm Rồng hiện có 7 điểm thường xuyên xảy ra ngập úng khi có mưa lớn, kéo dài (trong đó có khu dân cư mặt bằng 2185 khu phố Long Quang). Tại đây, độ sâu ngập trung bình từ 0,3 - 0,5m, thời gian ngập khoảng 1 ngày; khu vực liền kề gồm các ngõ 14 Trần Hưng Đạo, ngõ Nam Thượng, đường 10 Tân Nam ngập với độ sâu tương tự, thời gian ngập khoảng 2 ngày.

Như vậy, nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh là hoàn toàn chính xác.

Nguyên nhân gây ngập úng

Sở Xây dựng chỉ rõ các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên bao gồm:

- Cao độ nền hiện trạng của khu dân cư thấp hơn so với cao độ nền các dự án xung quanh.

- Lưu vực tiêu khoảng 140 ha (từ núi Quyết Thẳng xuống, độ dốc lớn) nhưng toàn bộ lượng nước chỉ tập trung về cống B2000 trên đường Chu Nguyên Lương để thoát ra sông Bến Ngự.

- Hướng thoát nước của dự án đường gom Đại lộ Hùng Vương có nguy cơ ngập cao do hệ thống thoát nước chưa được kết nối đồng bộ với khu dân cư hiện trạng.

- Khả năng tiêu thoát của khu vực phụ thuộc hoàn toàn vào mực nước sông Bến Ngự; các hồ điều hoà, trạm bơm tiêu thoát cho lưu vực chưa được đầu tư xây dựng.

Các giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 13340/SXD-QLHT ngày 23/10/2026 đề nghị UBND phường Hàm Rồng và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp:

Giải pháp trước mắt: Định kỳ khơi thông, nạo vét hệ thống cống rãnh; rà soát, điều chỉnh dự án đường gom Đại lộ Hùng Vương (nâng tiết diện cống lên D1000, mở thêm cửa xả ra sông Bến Ngự); xây dựng hồ điều hoà Tân Nam (khoảng 3,0 ha) và hệ thống thu gom, thoát tràn tại mặt bằng khu dân cư, đô thị phường Nam Ngạn (cũ). Các đơn vị liên quan như UBND phường Hàm Rồng, Liên danh Công ty TNHH Điện tử tin học EITC và Công ty cổ phần Đầu tư Fortune, Công ty cổ phần Môi trường An Hưng đã được giao nhiệm vụ hoàn thành các phần việc khơi thông, rà soát hệ thống thoát nước đợt đầu trước ngày 30/10/2026.

Giải pháp lâu dài: Khi đầu tư xây dựng Đại lộ Nam Sông Mã (giai đoạn 2), nghiên cứu xây dựng tuyến cống D1000 đấu nối vào cống B2000; hạ thấp mực nước sông Bến Ngự sau nạo vét và xây dựng các trạm bơm tiêu cưỡng bức (trạm bơm Quảng Châu, trạm bơm Bến Ngự). Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa khẩn trương hoàn thành đề xuất chủ trương đầu tư các dự án còn lại theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 của HĐND tỉnh. Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa chủ trì lập Đề án tổng thể giải quyết tình trạng ngập úng các phường thuộc đô thị Thanh Hóa.