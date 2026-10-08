Sớm khắc phục tình trạng ngập úng tại Khu công nghiệp Đức Hòa 1

Khu công nghiệp Đức Hòa 1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cho biết, qua khảo sát, bước đầu xác định việc nước ngập cục bộ là do hướng tiêu thoát nước mưa chính của khu công nghiệp.

Cụ thể, sau khi chảy qua kênh Ranh, đoạn giáp ranh giữa Tây Ninh và TPHCM, hệ thống tiêu thoát nước bị chặn bởi 3 cửa xả. Do đó, nước không thể chảy qua kênh An Hạ (địa phận TPHCM) và gây ngập cục bộ tại khu công nghiệp.

Ngoài ra, trên tuyến kênh Ranh, đoạn giáp khu công nghiệp, cỏ mọc che kín mặt kênh, làm hạn chế khả năng lưu thông dòng chảy và tiêu thoát nước.

Một đoạn kênh Ranh cỏ mọc um tùm, ảnh hưởng đến dòng chảy thoát nước

Trước đó, Báo SGGP phản ánh tình trạng Khu công nghiệp Đức Hòa 1 bị ngập úng gần 1 tuần sau đợt mưa lớn, ảnh hưởng đến giao thông, hạ tầng tại đây. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, nếu tình trạng ngập úng tiếp diễn, nước có thể tràn vào nhà xưởng, ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh của hơn 100 doanh nghiệp.