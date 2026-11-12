Sớm khắc phục tình trạng ngập đường trước cổng Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương

Tuyến kiệt 2 đường Nguyễn Bá Phát có nhiều phương tiện lưu thông, nhất là vào giờ phụ huynh đưa đón học sinh. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo phản ánh của người dân tổ Xuân Thiều 7, tình trạng ngập nước tại kiệt 2 đường Nguyễn Bá Phát đã kéo dài nhiều năm. Đây là tuyến đường kết nối khu dân cư với Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương, có đông phụ huynh và học sinh qua lại hằng ngày.

Do chưa được đầu tư hệ thống thoát nước, mỗi khi trời mưa, nước thường xuyên đọng thành vũng, gây trở ngại cho người và phương tiện lưu thông.

Chị Nguyễn Thị Vy Thảo (trú tổ Xuân Thiều 7) cho biết, con chị đang học tại Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương nên hằng ngày phải đưa đón con qua tuyến đường này.

Vào mùa mưa, nước ngập khiến việc đi lại khó khăn, nhất là thời điểm học sinh đến trường và tan học. Phụ huynh không chỉ lo phương tiện di chuyển bị trượt ngã mà còn e ngại các em nhỏ có thể gặp nguy hiểm khi đi qua khu vực ngập nước.

Trước thực trạng này, các hộ dân đã làm đơn kiến nghị chính quyền địa phương xem xét đầu tư mương thoát nước tại kiệt 2 đường Nguyễn Bá Phát, đoạn từ nhà số 2 đến Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương. Tuy nhiên, đến nay, tuyến đường vẫn chưa được cải tạo.

Người dân mong muốn địa phương sớm đầu tư hệ thống thoát nước, cải tạo tuyến đường. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Qua ghi nhận của phóng viên, đoạn đường từ khu dân cư đến Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương có địa hình thấp, một số vị trí dễ đọng nước khi trời mưa.

Tình trạng này ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh đi bộ đến trường và phụ huynh đưa đón trẻ nhỏ bằng xe máy; đồng thời tác động đến vệ sinh môi trường, mỹ quan khu vực trước cổng trường.

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương cho biết, hiện trường có 1.889 học sinh. Vào những ngày mưa lớn, tình trạng ngập nước trên tuyến đường gây khó khăn cho việc đi lại, đưa đón học sinh.

Nhà trường phải căng dây, đặt biển cảnh báo, nhắc nhở các em không tự ý lội qua khu vực ngập nước để bảo đảm an toàn.

Theo cô Ngọc, mới đây, lãnh đạo địa phương đã mời đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đến làm việc, trao đổi về tình trạng ngập nước và phương án cải tạo tuyến đường và địa phương đã ghi nhận kiến nghị, dự kiến triển khai đầu tư trong năm 2027.

Theo ông Trần Quang Vũ, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hải Vân, nguyên nhân khiến tuyến kiệt 2 đường Nguyễn Bá Phát thường xuyên đọng nước là do mặt đường thấp hơn đường Nguyễn Bá Phát, dẫn đến nước không thể tự thoát ra ngoài.

Phòng đã tổ chức họp, lắng nghe ý kiến của người dân để ghi nhận nhu cầu và xem xét phương án đầu tư.

Địa phương dự kiến đưa công trình cải tạo tuyến kiệt vào kế hoạch đầu tư trong năm 2027. Việc đầu tư hệ thống thoát nước cần được tính toán phù hợp với cao độ hiện trạng và điều kiện thoát nước của khu vực, bảo đảm xử lý tình trạng ngập úng, tránh phát sinh bất cập sau khi hoàn thành.