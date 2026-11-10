Sớm khắc phục, thông tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành sau sự cố sụt mố cầu Bái Sim

Chiều 10/11, trao đổi nhanh với PV Báo Xây dựng, ông Lý Đình Sỹ - Phó giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, liên quan đến sự cố xói lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu Bái Sim trên đường Nghi Sơn - Bãi Trành, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát, đánh giá thực trạng công trình để có báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11.

Do mưa lớn, tại Km24+987 cầu Bái Sim (thuộc xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa) trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành xảy ra tình trạng xói lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu.

Theo ông Sỹ, hiện nay, Sở Xây dựng đang cùng với đơn vị tư vấn thiết kế đánh giá toàn bộ hiện trạng hư hỏng cầu Bái Sim, xây dựng phương án cầu tạm, đường tạm và giá trị thực hiện khắc phục hậu quả để báo cáo đề xuất UBND tỉnh Thanh Hoá xem xét công bố tình huống khẩn cấp và ban hành lệnh xây dựng (sửa chữa) công trình khẩn cấp đối với cầu Bái Sim.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11/2026, tại Km24+987 (cầu Bái Sim, xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa) trên tuyến đường nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh (đường Nghi Sơn - Bãi Trành) xảy ra tình trạng xói lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu, khiến phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Sự cố khiến giao thông qua tuyến đường này bị ảnh hưởng, các phương tiện không thể qua lại.

Sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông trên tuyến. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị bảo dưỡng đường bộ đã tổ chức rào chắn, cảnh báo và phân luồng giao thông tại Km19+200 đối với hướng từ Nghi Sơn đi Bãi Trành và Km30+600 đối với hướng từ Bãi Trành đi Nghi Sơn.

Trước tình hình trên, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa và Khu Quản lý đường bộ I khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, huy động lực lượng, phương tiện và vật tư để khắc phục sự cố.

Trong đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa duy trì hệ thống rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo tại hai đầu cầu; bố trí người trực gác 24/24h, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, tổ chức phân luồng giao thông từ xa tại Km19+200, Km30+600 và các nút giao với Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông thông tin rộng rãi phương án phân luồng để người dân, doanh nghiệp vận tải chủ động lựa chọn lộ trình.

Cơ quan quản lý đường bộ đã lập barie cấm người và phương tiện qua khu vực cầu bị sụt.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Thanh Hóa được đề nghị tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị, chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng và nhà thầu triển khai ngay việc gia cố mố cầu, xử lý nền đường đầu cầu. Trường hợp cần thiết, nghiên cứu phương án làm đường tránh hoặc cầu tạm nhằm sớm khôi phục giao thông, phấn đấu thông xe tối thiểu một làn.

Việc cho phương tiện lưu thông trở lại chỉ được thực hiện sau khi công trình đã được kiểm tra, đánh giá và xác định bảo đảm an toàn. Cùng với đó, các đơn vị cần rà soát toàn bộ cầu, cống và những đoạn tuyến xung yếu khác để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn do mưa lũ.

Phương án phân luồng giao thông tạm thời cho các phương tiện sau khi sự cố xảy ra đối với cầu Bái Sim.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng Thanh Hoá cũng đã có phương án phân luồng giao thông tạm thời. Cụ thể:

Tạm dừng lưu thông đối với người và các phương tiện qua vị trí cầu Km24+980 đường Nghi Sơn - Bãi Trành. Các phương tiện có nhu cầu lưu thông từ Khu kinh tế Nghi Sơn (Quốc lộ 1) đến Hồ Chí Minh và ngược lại, thực hiện theo lộ trình sau:

a) Hướng từ Khu kinh tế Nghi Sơn (quốc lộ 1) đi đường Hồ Chí Minh:

Các phương tiện đi trên quốc lộ 1 đến nút giao với quốc lộ 47B tại Km369+400/QL.1, chuyển hướng vào quốc lộ 47B; tiếp tục đi đến nút giao với ĐT.512 tại Km74+950/QL.47B, chuyển hướng vào ĐT.512; đi theo ĐT.512 đến ngã ba Chuồng (xã Công Chính) tại Km13+250/ĐT.505, chuyển hướng vào ĐT.505; tiếp tục đi đến ngã ba Thanh Tân (xã Thanh Kỳ) tại Km30+600 đường Nghi Sơn - Bãi Trành, chuyển hướng vào đường Nghi Sơn – Bãi Trành về phía đường Hồ Chí Minh và tiếp tục hành trình.

b) Hướng từ đường Hồ Chí Minh đi Khu kinh tế Nghi Sơn (quốc lộ 1):

Các phương tiện đi theo đường Nghi Sơn – Bãi Trành đến ngã ba Thanh Tân (xã Thanh Kỳ) tại Km30+600, chuyển hướng vào ĐT.505; tiếp tục đi theo ĐT.505 đến ngã ba Chuồng (xã Công Chính) tại Km13+250/ĐT.505, chuyển hướng vào ĐT.512; đi theo ĐT.512 đến nút giao với quốc lộ 47B tại Km74+950/QL.47B, chuyển hướng vào quốc lộ 47B, đi đến nút giao với quốc lộ 1 tại Km369+400/QL.1 và tiếp tục hành trình.