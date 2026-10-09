Sớm khắc phục 3 vị trí hư hỏng Quốc lộ 28B

Một trong những vị trí hư hỏng. (Ảnh: Hợp Nhất)

Ngày 9/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đường bộ miền trung sửa chữa hư hỏng trên Quốc lộ 28B.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường Quốc lộ 28B xuất hiện 3 vị trí bị hư hỏng, có nguy cơ gây ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Vị trí đầu tiên, đoạn từ Km45+656-Km45+753 với tường chắn rọ đá ta-luy dương bị xô dịch về phía mặt đường làm hư hỏng rãnh dọc gia cố, có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến mặt đường xe chạy.

Vị trí thứ hai, đoạn từ Km46+080-Km46+180 xuất hiện các vết nứt dọc tại mép đường nhựa và trên mặt đường.

Cuối cùng là đoạn Km49+300 xuất hiện vết nứt dọc mặt đường phía bụng đường cong.

Đơn vị thi công đang khắc phục sự cố. (Ảnh: Hợp Nhất)

Nhằm bảo đảm chất lượng công trình khi đưa vào khai thác, Sở Xây dựng tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đường bộ miền trung khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn và các bên liên quan bố trí lực lượng, thiết bị để triển khai ngay phương án bảo đảm giao thông 24/24 giờ; giăng dây, lắp đặt biển báo cảnh báo khu vực nguy hiểm, tổ chức điều tiết giao thông và kịp thời xử lý khi có sự cố phát sinh.

Mặt đường bị lún. (Ảnh: Hợp Nhất)

Bên cạnh đó, chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, đánh giá khả năng an toàn chịu lực của công trình; triển khai ngay phương án sửa chữa, khắc phục triệt để các hư hỏng nền, mặt đường tại các đoạn tuyến nêu trên.

Ngoài ra, Ban thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ đoạn tuyến để kịp thời phát hiện xử lý và khắc phục các hư hỏng, khiếm khuyết của nền, mặt đường và hệ thống thoát nước không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông.