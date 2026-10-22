Sớm hoàn trả đường dân sinh cho người dân Yên Ninh

Đoạn đường dân sinh dài khoảng 100m tại tổ dân phố Yên Ninh, phường Phổ Yên, chưa được hoàn trả đồng bộ sau khi thi công hệ thống cống thoát nước, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Dự án Khu đô thị Nam Thái, giai đoạn 1, có quy mô khoảng 24,68ha, do Công ty CP FECON Phổ Yên làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2024. Hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường dân sinh Yên Ninh là một hạng mục phục vụ Dự án.

Tuy nhiên, từ khi đơn vị thi công triển khai xây dựng hệ thống cống hộp thoát nước vào tháng 9-2025, việc đi lại của người dân bắt đầu gặp nhiều trở ngại. Hệ thống cống hộp được xây dựng dọc tuyến, nhô lên cao so với mặt đường hiện trạng khiến phần đường còn lại bị thu hẹp, một số vị trí chưa được hoàn thiện đồng bộ. Tình trạng này đến nay vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Người dân tổ dân phố Yên Ninh, phường Phổ Yên, phản ánh vị trí nắp cống chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt và đi lại.

Với 7 hộ dân sinh sống dọc tuyến, những bất tiện không chỉ nằm ở việc đi lại khó khăn. Mặt đường hẹp khiến các phương tiện di chuyển hạn chế, người dân chủ yếu đi bộ hoặc sử dụng xe máy; một số gia đình có ô tô phải gửi xe ở nơi khác do không thể đưa phương tiện về nhà.

Đáng lo ngại, tại một số vị trí, nắp cống chưa được hoàn thiện, người dân phải dùng những tấm gỗ che đậy tạm thời nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn. Đây chỉ là giải pháp tình thế, khó bảo đảm an toàn lâu dài, nhất là khi người dân thường xuyên qua lại.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Khu đô thị Nam Thái, nguyên nhân khiến đoạn đường chưa thể hoàn thiện liên quan đến những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, những vướng mắc này cần được rà soát, xử lý bằng giải pháp cụ thể, với lộ trình và thời hạn rõ ràng; không thể để tuyến đường dân sinh tiếp tục trong tình trạng dang dở, trong khi người dân phải tự tìm cách khắc phục những bất tiện và đối mặt với nguy cơ mất an toàn mỗi ngày.

Trước mắt, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần kiểm tra toàn bộ hiện trạng tuyến đường, đặc biệt là các vị trí nắp cống chưa hoàn thiện và những khu vực có nguy cơ mất an toàn; đồng thời triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian chờ tháo gỡ vướng mắc.

Về lâu dài, chính quyền phường Phổ Yên cần phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn để làm rõ những nội dung còn tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định trách nhiệm của từng bên, thống nhất tiến độ và phương án hoàn trả tuyến đường phù hợp.

Một trăm mét đường không dài, nhưng là lối đi lại hằng ngày của 7 hộ dân ở tổ dân phố Yên Ninh. Người dân mong mỏi đoạn đường sớm được hoàn thiện để việc đi lại thuận tiện, an toàn.