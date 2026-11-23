Công nhân xử lý lại mặt đường, chuẩn bị thi công lớp phủ mới

Khép lại công trình dang dở

Sống tại địa phương 42 năm, ông Nguyễn Ngọc Hớn (tổ dân phố 16, phường B’Lao) đã chứng kiến tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc kéo dài nhiều năm chưa thể hoàn thành. Theo ông Hớn, khoảng 4 năm qua, trên tuyến đã xảy ra vài vụ tai nạn. Vì vậy, khi công trình được thi công trở lại, người dân rất phấn khởi, mong các cơ quan chức năng và đơn vị thi công tập trung thực hiện, bảo đảm tiến độ để sớm đưa tuyến đường vào sử dụng, phục vụ việc đi lại và sản xuất.

Được khởi công lần đầu vào tháng 2/2017 theo hình thức BT, tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc dài hơn 15 km, vốn đầu tư ban đầu hơn 800 tỷ đồng. Đến tháng 10/2020, khi khối lượng thực hiện đạt khoảng 70%, công trình phải tạm dừng do thiếu vốn. Sau nhiều năm đình trệ, một số đoạn tuyến bị hư hỏng, sụt lún, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và chậm phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư.

Trước yêu cầu khắc phục những tồn tại, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư hoàn thiện tuyến tránh với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Dự án có chiều dài khoảng 15,58 km.

Các hạng mục đầu tư tập trung xử lý mặt đường hư hỏng, hoàn thiện hệ thống thoát nước, gia cố mái taluy, sửa chữa 3 cầu hiện hữu gồm Minh Rồng 2, Nausri và cầu vượt Âu Cơ; đồng thời xây dựng mới cầu cạn tại Km 7+820, dài 143,73 m. Cầu có kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 4 nhịp, rộng 12 m, được xây dựng tại vị trí từng xảy ra sụt lún nghiêm trọng. Tuyến đường thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III miền núi, vận tốc 60 km/giờ, nền rộng 12 m, mặt đường 7 m; thoát nước đồng bộ toàn tuyến.

Công nhân triển khai thi công cọc móng tại công trình cầu cạn mới

Quyết tâm bảo đảm tiến độ, chất lượng

Khởi công trở lại ngày 25/9/2026, dự án đang được các nhà thầu triển khai theo từng hạng mục. Tại Km7+820, Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 thi công cầu cạn và 700 m đường dẫn hai đầu cầu. Anh Trần Văn Kiều, cán bộ kỹ thuật đơn vị cho biết, nhà thầu đã xây dựng lán trại, tập kết máy móc, thiết bị, vật tư; triển khai khoan cọc nhồi tại hai mố M1, M2 và gia công lồng thép. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ tăng ca, huy động thêm nhân lực, phấn đấu hoàn thành gói thầu trong một năm.

Từ Km 0 đến Km 5+940, Công ty TNHH Nam Phan thi công hệ thống thoát nước, xử lý các vị trí mặt đường nứt, hư hỏng và thảm lại hai lớp bê tông nhựa C19, C16. Theo anh Lê Ngọc Hải, cán bộ kỹ thuật công ty, đơn vị dự kiến tăng cường nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành phần việc trong 6 - 8 tháng. Chất lượng công trình được xác định là yêu cầu hàng đầu; các hạng mục sẽ được chủ đầu tư và tư vấn giám sát kiểm tra thường xuyên.

Máy móc được huy động phục vụ thi công, hoàn thiện tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc

Ông Đặng Quang Tiềm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường B’Lao cho biết, tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc gần như nằm hoàn toàn trên địa bàn phường. Vì vậy, việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện công trình có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương. “Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường không chỉ góp phần giảm áp lực lưu thông trên QL20, tạo thuận lợi cho người dân đi lại mà còn mở ra điều kiện phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch dọc hai bên tuyến, thúc đẩy kinh tế - xã hội”, ông Tiềm nói.

Dự án có thời gian thi công 540 ngày, dự kiến hoàn thành ngày 18/3/2028. Để bảo đảm tiến độ, cần tiếp tục đôn đốc nhà thầu, kiểm tra, giám sát quá trình thi công, kiểm soát chất lượng từng hạng mục và bảo đảm an toàn lao động. Điều người dân mong đợi không chỉ là công trình tiếp tục được triển khai, mà là tuyến đường sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư và góp phần giảm áp lực giao thông trên QL20, đoạn qua trung tâm đô thị Bảo Lộc.