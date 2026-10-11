Sớm hoàn thiện Hồ sơ về danh nhân Tô Hiến Thành trình UNESCO

Các nhà khoa học thảo luận về Hồ sơ đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 850 năm ngày mất danh nhân Tô Hiến Thành (1179-2029). (Ảnh: HL)

Chiều 11/10, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ô Diên tổ chức tọa đàm khoa học về Hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh cùng kỷ niệm 850 năm ngày mất danh nhân Tô Hiến Thành (1179-2029).

Danh nhân Tô Hiến Thành (1102-1179) sinh ra ở vùng đất giàu truyền thống văn hóa Ô Diên và được đánh giá là người tài đức vẹn toàn, có trí tuệ, nhân cách lớn và lập nhiều công lao đối với đất nước dưới triều Lý (1009-1225).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đang khẩn trương xây dựng Hồ sơ đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 850 năm ngày mất danh nhân Tô Hiến Thành.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội phối hợp tích cực với các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa để hoàn thiện hồ sơ. Hiện nay, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cũng tổ chức ghi hình, khảo sát tại 6 tỉnh, thành phố, qua đó tìm kiếm, thu thập nhiều tư liệu liên quan việc thờ tự và phong tặng danh hiệu tại các di tích gắn với danh nhân Tô Hiến Thành. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu đã tiếp cận những tài liệu liên quan danh nhân từ nước ngoài.

Hiện nay, dự thảo hồ sơ tập trung vào các nội dung: Tiểu sử, những đóng góp của danh nhân Tô Hiến Thành trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quốc phòng và những đánh giá của quốc tế về danh nhân.

Tại tọa đàm, các nhà khoa học, các chuyên gia văn hóa đã nhấn mạnh những đóng góp của danh nhân Tô Hiến Thành trong xây dựng đất nước trên nhiều lĩnh vực, song để đáp ứng các tiêu chí của UNESCO, các nhà khoa học đã thảo luận, đóng góp ý kiến, trong đó nhấn mạnh để hồ sơ phải làm rõ những giá trị nổi bật toàn cầu của danh nhân, làm rõ những đóng góp của danh nhân Tô Hiến Thành không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn có giá trị đối với cộng đồng quốc tế.

Từ những ý kiến này, thành phố Hà Nội sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo hồ sơ. Sau tọa đàm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý của Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO Việt Nam tại Hà Nội và các nhà khoa học để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm quy định, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/10/2026.

Sau khi được Hội đồng cấp Bộ phê duyệt, hồ sơ sẽ tiếp tục được hoàn thiện và gửi Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam trước ngày 1/11/2026 để tiến hành vận động các nước có thư ủng hộ hồ sơ, đồng thời hoàn thiện thủ tục trình UNESCO trước ngày 1/12/2026.