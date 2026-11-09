Sớm hoàn thiện hạ tầng trạm sạc tại các trạm dừng nghỉ cao tốc

Thống kê Cục Đường bộ, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ gồm 7 trạm đã khai thác trước năm 2024 và 29 trạm đầu tư mới.

Đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng trạm sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ cao tốc.

Trong số 7 trạm cũ, hiện mới có 2 trạm lắp đặt hệ thống sạc điện là Tây Ninh Bình và Xuân Khiêm - Ninh Bình. Trạm Tây Ninh Bình đã vận hành 24/24 vị trí sạc, trạm Xuân Khiêm - Ninh Bình vận hành 12/26 vị trí.

Với 24 trạm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng, đến nay đã có 21 trạm ký hợp đồng đầu tư kinh doanh, 3 trạm đang thực hiện thủ tục đầu tư.

Các dự án đều bố trí tối thiểu 10% vị trí đỗ xe có trạm sạc điện trong thiết kế. Một số trạm như Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã đưa hệ thống sạc vào vận hành.

Tại các tuyến cao tốc khác, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có 3 trạm với 136 vị trí sạc theo thiết kế, đã lắp đặt và vận hành 68 vị trí.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã vận hành 20/40 vị trí tại trạm Km36. Trong khi đó, 6 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện chưa có trạm sạc điện.

Quá trình triển khai còn gặp khó khăn do nhiều trạm được đầu tư trước khi quy chuẩn về trạm dừng nghỉ có hiệu lực, chưa bố trí đầy đủ hạ tầng sạc.

Một số khu vực xa khu dân cư, lưới điện chưa đáp ứng công suất lớn cho trạm sạc nhanh từ 180-480 kW, trong khi chi phí đầu tư đường dây và trạm biến áp cao.

Ngoài ra, một số trạm do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý còn vướng thủ tục hợp đồng với nhà đầu tư khai thác.

Vì vậy, Cục Đường bộ kiến nghị các nhà đầu tư tại 21 trạm dừng nghỉ đang xây dựng trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện trong năm 2026.

Các dự án cao tốc đang triển khai phải bổ sung đồng bộ trạm dừng nghỉ và hạ tầng sạc ngay trong quá trình đầu tư.

Đồng thời đề nghị các địa phương, chủ đầu tư phối hợp tháo gỡ khó khăn về kết nối nguồn điện, nghiên cứu bổ sung quy hoạch hạ tầng cấp điện và cung cấp nhiên liệu xanh.