Sớm hoàn thiện để thông qua quy hoạch Khu dịch vụ du lịch Tắc Sậy

Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng và đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Dân tộc và Tôn giáo.

Nhà thờ Tắc Sậy thu hút đông du khách và khách hành hương mỗi năm.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ (thứ ba từ trái sang) và các thành viên đoàn công tác khảo sát hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân xung quanh khu vực Nhà thờ Tắc Sậy.

Đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại cơ sở kinh doanh khô Nguyên Thuỷ và khách sạn Thành Khôi khu vực gần Nhà thờ Tắc Sậy.

Tại đây, đoàn lắng nghe các hộ kinh doanh chia sẻ về tình hình buôn bán, cung cấp dịch vụ và phục vụ du khách, khách hành hương đến địa phương.

Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Phong Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ yêu cầu xã đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Khu dịch vụ du lịch Tắc Sậy.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Phong Thạnh, đoàn công tác đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026; đồng thời kiểm tra tiến độ lập Quy hoạch chung xã và Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ du lịch Tắc Sậy.

Bí thư Đảng uỷ xã Phong Thạnh Nguyễn Cẩm Tú báo cáo các kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Theo Quy hoạch chung đô thị Giá Rai đến năm 2050, xã Phong Thạnh thuộc Tiểu vùng 3, được định hướng trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh với quy mô hơn 200 ha.

Bên cạnh đó, xã Phong Thạnh đang tiến hành lập Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ du lịch Tắc Sậy (tỷ lệ 1/500) trên diện tích 13,26 ha, bao gồm các phân khu: hệ thống khách sạn, trạm dừng chân, nhà hàng ẩm thực và bãi đỗ xe tập trung, nhằm thiết lập lại trật tự đô thị, nâng cấp toàn diện hạ tầng phục vụ du khách.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo Quy hoạch chung xã Phong Thạnh và Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ du lịch Tắc Sậy.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Trần Văn Hùng cho biết: Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đạt 13.433 tấn; thu ngân sách đạt 93% chỉ tiêu; các điểm du lịch tâm linh đón gần 100.000 lượt khách.

Từ kết quả tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 9%, xã Phong Thạnh quyết tâm đến cuối năm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Trần Văn Hùng báo cáo giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Xã Phong Thạnh xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế tiềm năng gồm: nuôi thuỷ sản, chế biến xuất khẩu thuỷ sản và du lịch tâm linh. Phấn đấu đến cuối tháng 11/2026 hoàn thành 100% kế hoạch thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, địa phương cũng nêu khó khăn hiện nay là trụ sở làm việc của Đảng uỷ và UBND xã cách xa nhau, gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Phong Thạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng đề nghị xã Phong Thạnh quan tâm sắp xếp, ổn định bộ máy; tập trung đẩy mạnh tăng trưởng ở các lĩnh vực thế mạnh; đồng thời chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ

đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ yêu cầu xã Phong Thạnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đồ án quy hoạch, sớm thông qua Thường trực Tỉnh uỷ trong tháng 11/2026. Quy hoạch phải bám sát định hướng của tỉnh, đảm bảo đầy đủ các khu chức năng, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển du lịch với tín ngưỡng, mở ra không gian mới, kết nối các điểm, tuyến du lịch chung của tỉnh.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, địa phương cần rà soát, dồn sức hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2026; căn cứ tình hình thực tiễn chủ động xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể từ nay đến năm 2030. Trong đó, tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chế biến thuỷ sản và du lịch, xem đây là trụ cột chính để xã Phong Thạnh bứt phá đồng bộ, phát triển mạnh mẽ, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao đời sống Nhân dân./.