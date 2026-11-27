Chiều 27-11, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại cuộc họp.

Theo dự thảo đề án, phát triển đô thị thông minh là một trong những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đề án lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và đối tượng thụ hưởng; lấy chất lượng dịch vụ, hiệu quả quản trị, khả năng giải quyết các vấn đề đô thị và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đồng thời, đổi mới phương thức quản trị đô thị trên nền tảng dữ liệu, chuyển từ xử lý sự vụ sang quản trị theo mục tiêu, chủ động dự báo, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt 19/19 chỉ số cơ bản của cấp độ nền tảng và một số chỉ số nâng cao thuộc các lĩnh vực ưu tiên. Đề án đề xuất triển khai 65 nhiệm vụ thuộc 9 nhóm lĩnh vực, gồm: Khung kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông, tiêu chuẩn kỹ thuật; thể chế phát triển đô thị thông minh; quy hoạch và xây dựng đô thị thông minh; hạ tầng kỹ thuật thông minh; hạ tầng kinh tế - xã hội thông minh; hạ tầng và nền tảng số; quản trị đô thị thông minh; bảo đảm an ninh, trật tự đô thị; bảo đảm an ninh mạng. Trong đó, tập trung thực hiện 39 nhiệm vụ trọng tâm, nền tảng và 26 nhiệm vụ bổ trợ, nâng cao.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Đề án định hướng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, bản sao số trong quản lý đô thị; chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả dữ liệu đô thị. Đối với các khu vực phát triển mới, tích hợp các giải pháp thông minh ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế; đối với các đô thị hiện hữu, ưu tiên giải quyết những vấn đề về giao thông, ngập lụt, cấp thoát nước, chất thải, môi trường và ứng phó thiên tai. Quá trình triển khai ưu tiên kế thừa, nâng cấp, tích hợp và khai thác hiệu quả các hệ thống, nền tảng, hạ tầng đã được đầu tư, hạn chế đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Hòa Nam yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các sở, ngành; rà soát, cập nhật các quy định pháp luật có liên quan. Trong đó, cần tập trung đánh giá cụ thể hiện trạng phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xác định các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn, phân loại rõ những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thực hiện. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề án, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến.