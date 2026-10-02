Sớm hoàn thiện Đề án chuyển đổi và phát triển cảng xanh tại Khánh Hòa

Chiều 2-10, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án chuyển đổi và phát triển cảng xanh tại Khánh Hòa.

Theo dự thảo đề án, hiện nay tỉnh Khánh Hòa đã hình thành cụm cảng biển thống nhất gồm 6 khu bến được xếp hạng cảng biển loại 1 và đang được quy hoạch tiềm năng thành bến cảng đặc biệt. Đến cuối năm 2025, tổng lượng hàng hóa thông qua các cảng đạt gần 15 triệu tấn; giai đoạn 2021 - 2025 sản lượng hàng hóa tăng bình quân 14%. Dự báo đến năm 2030, sản lượng hàng hóa sẽ tăng lên từ 38 đến 39 triệu tấn/năm. Do vậy, việc xây dựng Đề án chuyển đổi và phát triển cảng xanh phù hợp quy mô, tốc độ phát triển của hệ thống cảng biển, cũng như yêu cầu của thị trường ngày càng ưu tiên các cảng đáp ứng tiêu chí xanh, minh bạch dữ liệu môi trường.

Đồng chí Lê Huyền chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Huyền kết luận cuộc họp.

Qua khảo sát 18 cảng trên địa bàn tỉnh, có 4 cảng tự đánh giá đạt tiêu chí cảng xanh. Mục tiêu của đề án đến năm 2027, sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu nền về cụm cảng biển, 100% các cảng hoàn thành việc tự đánh giá theo tiêu chí cảng xanh, phấn đấu có 4 bến cảng được công bố đạt tiêu chí cảng xanh. Đến năm 2030, tất cả các bến cảng đầu tư xây dựng mới đáp ứng tiêu chí cảng xanh, phấn đấu ít nhất có 3 bến cảng được đầu tư thí điểm hệ thống cấp điện bờ. Từ năm 2031, sẽ bắt buộc áp dụng tiêu chí cảng xanh trong quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cảng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tiến độ xây dựng đề án.

Đơn vị tư vấn trình bày nội dung đề án.

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Nha Trang góp ý cho đề án.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền nhấn mạnh, việc chuyển đổi cảng xanh sớm hơn kế hoạch sẽ tăng mức cạnh trạnh, giảm chí phí, bảo vệ môi trường và là xu thế tất yếu. Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn cần tiếp thu góp ý của các sở, ngành liên quan để hoàn thiện đề án; đưa ra khung nội dung, công việc cần phải thực hiện và cập nhật, bổ sung quy định của các bộ, ngành. Đối với các cảng trên địa bàn cần phân loại thành 3 nhóm: Nhóm thứ nhất là những cảng đang hoạt động cần có lộ trình chuyển đổi thành cảng xanh; nhóm thứ 2 là dự án cảng đang được đầu tư, giao Sở Xây dựng sớm làm việc, vận động nhà đầu tư chuyển đổi bằng cách hoàn thiện, bổ sung các tiêu chí; nhóm thứ 3 là nhóm đang kêu gọi đầu tư cần bổ sung, cập nhật tiêu chí xây dựng cảng xanh vào tiêu chí đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Đối với việc xây dựng trạm cấp điện bờ, cơ chế, chính sách, quy hoạch sử dụng điện cần xác định phạm vi nào Nhà nước sẽ phải đầu tư, hỗ trợ. Sau khi ban hành đề án, Sở Xây dựng chủ trì rà soát lại công việc dự kiến làm trong những tháng cuối năm và năm 2027 để đưa vào kế hoạch đầu tư công.