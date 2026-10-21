Sớm hoàn thiện cầu vượt đường sắt trên dự án nâng cấp QL14E Đà Nẵng

Dự án cải tạo, nâng cấp QL14E (xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) bước vào giai đoạn cao điểm về đích. Nhà thầu huy động máy móc, nhân lực thi công gấp rút, nỗ lực hoàn thành dự án.

Trên tuyến, cầu vượt đường sắt là hạng mục được chú trọng đặc biệt bởi công tác giải phóng mặt bằng tại đây kéo dài.

Theo ghi nhận, đến nay, cầu vượt này đã hoàn thiện việc lao lắp dầm, đổ bản mặt cầu, lan can… Riêng đường gom hai bên cầu vẫn chưa thể thi công hoàn thiện do vướng mặt bằng.

Việc thi công kéo dài lại gặp thời điểm mưa nhiều nên xuất hiện các vị trí tù đọng nước, phương tiện đi lại khó khăn.

Là một trong những trục kết nối Đông - Tây quan trọng phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa, QL14E mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe cộ đi lại.

Phương tiện chen chúc qua lại dưới chân cầu vượt đường sắt đang thi công.

Việc hoàn thiện cầu vượt đường sắt cũng như toàn bộ dự án đang được triển khai gấp rút.

Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam), các hạng mục chính trên tuyến QL14E phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 30/10.

Đơn vị thi công cũng đang tập trung đẩy nhanh công tác thảm bê tông nhựa, sớm hoàn thiện để đưa cầu vượt đường sắt vào khai thác.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL14E TP Đà Nẵng dài 71,38km, tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng, từ ngân sách Nhà nước, chính thức khởi công vào tháng 3/2023 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Tuy nhiên, do vướng mặt bằng nên dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ. Sau đó, dự án được Bộ Xây dựng điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu XD01, XD02, XD03 đến tháng 10/2026.