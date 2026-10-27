Sớm hoàn thành hai dự án giảm tải 'điểm nghẽn' giao thông Hà Nội

Dự án đường nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai. Ảnh: Kim Anh/vnanet.vn

Hai dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 phố Minh Khai và ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai tại phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội) đang được chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, nhằm sớm hoàn thành theo kế hoạch vào năm 2027.

Theo đó, dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 phố Minh Khai dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027, còn dự án đường nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2027.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Vĩnh Tuy, 2 dự án này được triển khai nhằm kết nối, mở rộng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, hoàn thiện hệ thống thoát nước trong khu vực, nâng cao chất lượng sinh hoạt của người dân trong khu vực và cảnh quan đô thị trên địa bàn.

Dự án này giúp giảm tải và gỡ "điểm nghẽn" giao thông trong khu vực, khớp nối hạ tầng giữa hai trục giao thông chính là phố Lạc Trung và đường Minh Khai (thông qua phố Mạc Thị Bưởi và ngõ 61 Lạc Trung), giải quyết tình trạng chia cắt và hạn chế đi lại do mạng lưới ngõ ngách dày đặc; trong đó, dự án xây dựng tuyến đường kết nối trực tiếp trục phố Lạc Trung với đường Minh Khai, góp phần giảm bớt áp lực ùn tắc cho các tuyến phố trọng điểm và thường xuyên ùn ứ trong khu vực như Lạc Trung, Minh Khai, Kim Ngưu và Mạc Thị Bưởi. Đồng thời, giúp hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị, khớp nối đồng bộ hệ thống giao thông khu vực nội đô và các khu dân cư, chung cư lân cận...

Về quy mô, các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường bê tông nhựa, làm mới hệ thống bó vỉa 2 bên đường, lát mới vỉa hè, trồng mới cây xanh bóng mát hai bên vỉa hè, sơn kẻ tổ chức giao thông bằng sơn dẻo nhiệt… Qua đó, cải thiện điều kiện sống và kết nối tiện ích với việc đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh cho tuyến đường, giúp người dân đi lại thuận tiện, đồng thời tạo điều kiện kết nối các công trình công cộng và trường học chuẩn bị triển khai trong khu vực.

Đối với dự án đường nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai, số diện tích đất phải thu hồi để giải phóng mặt bằng là hơn 5.700 m2. Trong chỉ giới giải phóng mặt bằng có 60 hộ dân, đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 10 hộ gia đình, đang tiếp tục quá trình điều tra, khảo sát với các trường hợp còn lại.

Còn trong dự án đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 phố Minh Khai, đến nay đã có tới gần 90% số hộ dân đồng thuận bàn giao giải phóng mặt bằng, hiện chỉ còn 2 hộ dân vẫn chưa bàn giao, chính quyền phường đang tiếp tục vận động, thuyết phục 2 hộ dân này nắm bắt chính sách, đồng thuận bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ dự án, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Vĩnh Tuy cho biết, dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai có khoảng 16 hộ dân trong diện phải giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các hộ dân đã bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên còn 2 hộ dân đang được Ban Quản lý dự án vận động họ đồng thuận bàn giao mặt bằng.

"Trong thời gian tới, nếu hai hộ dân chưa đồng thuận để bàn giao mặt bằng thì Ban quản lý dự án sẽ thực hiện các biện pháp hành chính, làm việc với các hộ dân để bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công, hoàn thành công trình", ông Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh.

Đồng hành cùng người dân và chính quyền trong thực hiện dự án này, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 12 (phường Vĩnh Tuy) Bùi Trọng Nam cho hay, chính quyền phường Vĩnh Tuy đã chủ động có cơ chế động viên, khuyến khích người dân trong dự án. Đối với các hộ gia đình chủ động, tích cực phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng đều được chính quyền hỗ trợ vận chuyển di dời sớm, ổn định cuộc sống. Thậm chí, phường còn khen thưởng cho các gia đình đồng thuận, bàn giao sớm.

Là người dân sống tại ngõ 61 Lạc Trung, bà Nguyễn Thị Thoa (Tổ dân phố 12, phường Vĩnh Tuy) bày tỏ mong muốn dự án sớm hoàn thành để cho nhân dân được đi lại.

"Trước đây, chúng tôi phải đi vòng ra Lạc Trung rồi mới ra Minh Khai để đi chợ và đưa các cháu đi học. Nhưng từ khi có dự án tuyến đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai thì sắp tới con em ở trong khu tập thể chúng tôi không phải đi vòng ra trường nữa, đường đi sẽ rất gần và thông thoáng. Đây là niềm phấn khởi của nhân dân chúng tôi, mong là dự án xong thật sớm để cho nhân dân được đi lại đón Tết năm 2027 thì tốt quá", bà Nguyễn Thị Thoa chia sẻ.

Với việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 tuyến đường nối từ ngõ 61 Lạc Trung đến Minh Khai và phố Mạc Thị Bưởi được chính quyền và nhân dân địa phương kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.