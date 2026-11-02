Sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Sáng 2/11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh), từ Km9+000 đến Km27+766. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, nhà đầu tư, các địa phương có tuyến đường đi qua và đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn và các đại biểu kiểm tra mặt bằng tuyến đường đoạn đi qua phường Trí Quả.

Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh) có chiều dài 27,766 km; điểm đầu tại nút giao phía Đông đường kết nối vào sân bay Gia Bình (thuộc xã Trung Kênh); điểm cuối thuộc phường Trí Quả giáp với địa phận xã Thuận An (thành phố Hà Nội). Dự án tuyến đường được chia thành 2 nhóm dự án: Đoạn tuyến có chiều dài 18,766 km (dự án 01) được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất; tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Cẩm Phả là nhà đầu tư. Đoạn tuyến có chiều dài 9km đầu tư theo hình thức đầu tư công (dự án 02), tổng mức đầu tư khoảng 21.000 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 2 thực hiện.

Đối với dự án 02 (đoạn từ Km0+00 đến Km9+00), chủ đầu tư đã thực hiện phê duyệt phương án thu hồi đất tại các xã, phường: Trung Kênh, Lương Tài, Gia Bình với diện tích là 62,23ha. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án tại các địa phương với giá trị 342 tỷ đồng. Hiện dự án chưa thực hiện thi công.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn kiểm tra sơ đồ tuyến đường đi qua địa bàn phường Thuận Thành.

Chủ tịch UBND thành phố cùng các đại biểu trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công đoạn tuyến có chiều dài 18,766 km (dự án 01). Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt kết quả tích cực. Các địa phương phối hợp triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phê duyệt phương án thu hồi đất với tổng diện tích 402,4 ha, đạt 99% diện tích cần thu hồi; đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị 3.767 tỷ đồng; phê duyệt giao đất 372 ha và bàn giao cho nhà đầu tư 392 ha, đạt 97%. Công tác di chuyển 2.899 ngôi mộ đã hoàn thành 100%; tháo dỡ, di dời 796/804 ngôi nhà, đạt 99%.

Đối với công tác thi công, nhà thầu đang triển khai các hạng mục nền, móng mặt đường và công trình cầu trên phần mặt bằng được bàn giao. 100% diện tích mặt bằng được bàn giao đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn. Một số hạng mục chính đang được triển khai như đào bóc hữu cơ, đắp cát, thi công cọc xi măng đất và cọc khoan nhồi. Tuy nhiên, giá trị thực hiện các gói thầu mới đạt 165/19.194 tỷ đồng, tương đương 0,86% giá trị hợp đồng.

Hiện dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại phường Mão Điền, xã Lâm Thao. Bên cạnh đó, các dự án di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư đang được khẩn trương triển khai.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ về công tác giải phóng mặt bằng; biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường… Trong đó, các xã, phường cần tăng cường tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân sớm nhận tiền bồi thường; khẩn trương tháo dỡ di dời các tài sản, vật kiến trúc trên đất; đẩy nhanh triển khai thi công hoàn thành các khu tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống. Nhà đầu tư, các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng...

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn kết luận buổi kiểm tra.

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia, có vai trò trục đối ngoại chiến lược, bảo đảm điều kiện kết nối và khai thác sân bay Gia Bình, thúc đẩy không gian phát triển đô thị - dịch vụ - logistics, đồng thời là hạ tầng khung quan trọng phục vụ hội nghị APEC 2027. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị, địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu một số địa phương vẫn còn khối lượng giải phóng mặt bằng lớn cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, yêu cầu xã Lâm Thao và phường Mão Điền khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/11. Các xã, phường cần chủ động thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định; trường hợp phát sinh khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, cần kịp thời báo cáo để các sở, ngành, phối hợp hỗ trợ giải quyết.

Các đơn vị tập trung tiếp nhận, quản lý mặt bằng đã bàn giao, khẩn trương tổ chức thi công, sớm hình thành tuyến đường trên thực địa, phấn đấu hoàn thành các phần việc để nâng cao tỷ lệ giải ngân. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc bố trí, giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm chi trả kịp thời cho người dân. Đối với việc di dời nghĩa trang, phải thực hiện đúng quy hoạch, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận.

Đơn vị thi công tuyến đường tại địa bàn phường Trí Quả.

Đối với các nhà thầu thi công, cần khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, xây dựng phương án tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ đã cam kết. Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát năng lực nhà thầu, nhân sự và tiến độ; sớm tháo gỡ vướng mắc về nguồn đất đắp, vật liệu xây dựng; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đối với các mỏ đất chưa được cấp phép, đồng thời tiếp tục đề nghị hỗ trợ nguồn cát từ các tỉnh, thành khác khi cần thiết.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, các địa phương và đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình cản trở, đầu cơ, lợi dụng chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng; xác định rõ lộ trình, trách nhiệm từng đơn vị, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ theo thời hạn đề ra, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án.