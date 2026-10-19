Sớm hoàn thành đề án vị trí việc làm và đưa vào ứng dụng thực tế tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, một số bộ và Học viện.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương và các ban đảng Trung ương dự buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện; một số kiến nghị, đề xuất liên quan công tác quản lý tài chính công, tài sản công năm 2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Học viện rà soát lại các đầu mối vụ, đơn vị chức năng; các viện nghiên cứu, giảng dạy và thông tin, xuất bản; các học viện trực thuộc. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, với chức năng là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, với 2 nhóm nhiệm vụ cơ bản là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị và nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có vị thế, vai trò rất lớn trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn chiến lược và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận và tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, quản trị, tổ chức thực hiện… Tuy nhiên, theo Thường trực Ban Bí thư vẫn còn một số hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cần được quan tâm đúng mức để tháo gỡ kịp thời.

Lãnh đạo các ban, bộ dự buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Đặt ra yêu cầu xác định rõ vị trí, sứ mệnh và định hướng phát triển Học viện trong giai đoạn mới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Học viện phải nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tư vấn chiến lược; chủ động tổng kết những vấn đề lớn, phát hiện xu hướng mới, nhận diện sớm những vấn đề có tác động đến đất nước; cung cấp kịp thời luận cứ khoa học, lý luận, thực tiễn tin cậy phục vụ công tác hoạch định, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với lãnh đạo Học viện mới đây.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Về việc tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện theo hướng tinh gọn hơn nữa, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu, rà soát lại các đầu mối vụ, đơn vị chức năng; các viện nghiên cứu, giảng dạy và thông tin, xuất bản; các học viện trực thuộc; trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành sắp xếp hợp lý, bảo đảm bộ máy vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác nghiên cứu khoa học theo hướng phát triển sản phẩm và năng lực cán bộ.

Đồng chí đề nghị Học viện phối hợp các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện đề án vị trí việc làm, đặt trong tổng thể yêu cầu chung của cả nước, sớm hoàn thành và đưa vào ứng dụng trong thực tế trong tháng tới, làm cơ sở bố trí cán bộ và thực hiện chế độ phụ cấp, tiền lương theo quy định.