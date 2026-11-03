Sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án phát triển đô thị Vinh

Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo các phường Thành Vinh và Trường Vinh.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc cùng các đơn vị nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển đô thị Vinh. Ảnh: Thành Cường

Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 6/2/2023 với mục tiêu giảm thiểu rủi ro úng ngập tại khu vực đô thị chính, tăng cường khả năng quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp của thành phố Vinh trước đây. Dự án có tổng mức đầu tư 4.502 tỷ đồng, trong đó vốn WB là 3.000 tỷ, vốn đối ứng là 1.502 tỷ đồng, thời gian thực hiện 6 năm.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình triển khai dự án. Ảnh: Thành Cường

Dự án gồm 4 hợp phần: Đầu tư tích hợp thoát nước, vệ sinh môi trường và kết nối; Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập lụt đô thị; Nâng cấp và cải tạo sông Vinh; Phát triển hệ thống và tăng cường năng lực. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ngập úng đô thị, cải thiện môi trường sinh thái và kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ cho địa phương.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đã chỉ ra những “nút thắt” đang cản trở tiến độ thi công.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Tại gói thầu đường Cao Xuân Huy kéo dài, công tác thi công mố M1 đang bị ngưng trệ do vướng đường dây điện 35 kV. Gói thầu trạm bơm Hỏi Chùa vướng 3 hộ dân chưa đồng ý với đơn giá bồi thường đất ở.

Dự án xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2 hiện mới giải phóng được khoảng 38,4% diện tích. Phạm vi lòng hồ bị vướng khoảng 50 ngôi mộ vô chủ tại khu vực nghĩa trang Chùa Phu. Tương tự, gói thầu đường Trần Nguyên Hãn vướng tới hơn 500 ngôi mộ cần di dời khẩn cấp cùng 1 ngôi mộ tổ họ Phạm nằm trên tuyến kênh dẫn số 2.

Lãnh đạo phường Trường Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Tuyến kênh dẫn số 1 ảnh hưởng tới 92 hộ dân dọc bờ kênh. Mức giá bồi thường đất ở theo quy định chênh lệch lớn so với giá thị trường, khiến người dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Một số gói thầu chống ngập khu vực trung tâm đang bị chồng lấn phạm vi với dự án Chỉnh trang đô thị của Sở Xây dựng và kế hoạch của địa phương.

Để tháo gỡ khó khăn, đại diện các Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền các phường Trường Vinh, Thành Vinh đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh cục bộ ranh giới một số đoạn tuyến.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đề xuất thu hẹp chiều rộng đường quản lý vận hành dọc kênh dẫn số 1 nhằm giảm chi phí giải phóng mặt bằng và giảm thiểu tối đa số hộ dân phải tái định cư.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án, đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương phải vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chỉ đạo cụ thể về các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của các gói thầu đã khởi công và đấu thầu phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 30/12/2026. UBND các phường Trường Vinh, Thành Vinh phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh cục bộ một số hạng mục để đảm bảo tiến độ của dự án, đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án rà soát khẩn trương các gói thầu trùng lặp với dự án chỉnh trang đô thị để tham mưu cắt giảm, tránh lãng phí ngân sách.

Sở Tài chính chủ trì cân đối, tham mưu nguồn vốn đối ứng để chi trả kịp thời cho công tác GPMB, bảo đảm tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/12/2028 theo đúng cam kết với Ngân hàng Thế giới và Thường trực Tỉnh ủy.