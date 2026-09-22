Sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR).

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI THEO HƯỚNG CÂN BẰNG HƠN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, mong muốn cùng Chính quyền Tổng thống Donald J. Trump tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước, trực tiếp đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác, mua hàng hóa từ Hoa Kỳ nhằm đưa quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, người lao động hai nước.

Đại sứ Jamieson Greer đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như những nỗ lực của Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước.

Theo Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, hai đoàn đàm phán đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều tiến bộ và đang tiến rất gần kết quả cuối cùng. Khi được ký kết và đưa vào thực thi, Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ mở thêm cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Sau khi nghe báo cáo về diễn biến tích cực trong quá trình đàm phán và một số vấn đề kinh tế, thương mại Hoa Kỳ quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh những kết quả tích cực hai bên đạt được, hướng tới sớm ký kết Hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với những vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó có các vấn đề liên quan tới điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 của Hoa Kỳ; đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI TRONG THÚC ĐẨY QUAN HỆ HAI NƯỚC

Cùng ngày, tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu. Chức danh này cũng được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ xác nhận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện Hoa Kỳ - Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đội ngũ trợ lý nghị sĩ.

Trao đổi về hợp tác kinh tế - thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước; đề nghị thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao; đồng thời đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng - an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Hạ nghị sĩ Gregory Meeks nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ủng hộ duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương.

Phía Hoa Kỳ đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh; khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý bom mìn, ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và triển khai Chiến dịch 500 ngày và đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn thiếu thông tin.

Nhân dịp cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ, sáng 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp ông John Noh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ. Ông John Noh khẳng định Mỹ đánh giá cao vai trò của Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác song phương; cảm ơn Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh và cam kết tiếp tục ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam mong muốn phát triển hợp tác với Mỹ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển. Hai bên nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh; tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân; đối thoại chính sách quốc phòng; công nghiệp quốc phòng; an ninh hàng hải và quân y.