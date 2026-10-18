Sớm hoàn tất các thủ tục phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: chinhphu.vn

Ngày 18.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19.10.2026.

Tại hội đàm ngay sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Liechtenstein, đánh giá cao vị thế và những thế mạnh của Liechtenstein trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây là những lĩnh vực có tiềm năng bổ trợ cho định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa Việt Nam, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký kết Hiệp định Thương mại tự do sau 14 năm đàm phán với 21 phiên đàm phán chính thức, cùng với việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng các hiệp định này sẽ tạo khuôn khổ thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại, đầu tư giữa các bên.

Trong đó, Hiệp định Thương mại tự do được kỳ vọng góp phần cắt giảm thuế quan và các rào cản thương mại, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần góp phần tạo thuận lợi về thuế, thúc đẩy dòng vốn đầu tư, qua đó đóng góp vào tăng trưởng và thịnh vượng của hai nước.

Thông tin về tình hình và định hướng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị Liechtenstein tăng cường chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển và quản lý các quỹ đầu tư, hoạt động ngân hàng, tài chính xanh, thị trường vốn và quản lý tài sản quốc tế.

Về hợp tác thương mại và đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, trong đó có các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như thủy sản, dệt may.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa, thiết bị y tế và tài chính; đồng thời nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và thị trường vốn Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của phía Việt Nam, Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ vinh dự được thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời tạo cơ hội tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai nước.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển, tiềm năng tăng trưởng và vị trí chiến lược của Việt Nam, Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, khai thác hiệu quả những cơ hội từ các thỏa thuận hợp tác mới, trong đó Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein là những dấu mốc quan trọng.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy các cơ chế hợp tác, mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh và khả năng bổ trợ lẫn nhau như tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sản xuất công nghệ cao.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên cơ sở kinh nghiệm và thế mạnh của Liechtenstein, hai bên sẽ tăng cường trao đổi về quản lý quỹ đầu tư, quản lý tài sản, hoạt động ngân hàng, thị trường vốn và chứng khoán.

Hai Thủ tướng nhất trí sớm hoàn tất các thủ tục phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA và thúc đẩy triển khai thực hiện sau khi Hiệp định có hiệu lực; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương; thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ; đóng góp tích cực vào việc giải quyết các thách thức chung, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chứng kiến Lễ ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein.