Sớm hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết và chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng hạ tầng cửa khẩu chính Chiềng Khương

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Lãnh đạo một số sở, ngành dự cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tiến độ lập quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng cửa khẩu chính Chiềng Khương (giai đoạn 1). Đến nay, đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ xác định phạm vi cửa khẩu, đề nghị UBND tỉnh gửi các bộ, ngành lấy ý kiến; đồng thời, đề nghị tỉnh sớm phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết để triển khai các bước tiếp theo. Đối với dự án đầu tư hạ tầng giai đoạn 1, sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư vào giữa tháng 10/2026, đơn vị đang phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án. Công trình dự kiến thực hiện giai đoạn 2026-2029, từ nguồn ngân sách Trung ương, với tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng, trong đó hơn 85,4 tỷ đồng dành cho xây dựng các hạng mục thiết yếu, gồm: Kho hàng hóa, nhà kiểm dịch, nhà làm việc lắp ghép, hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông nội bộ.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu kết luận tại cuộc làm việc

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ liên quan đến phạm vi khu vực cửa khẩu, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh liên quan; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết, phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, nghiên cứu các quy định, xây dựng kế hoạch đầu tư công trình biên giới, bảo đảm đồng bộ, đúng quy định. Xã Chiềng Khương tăng cường quản lý quỹ đất trong phạm vi quy hoạch, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan.