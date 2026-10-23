Sớm gỡ vướng thu gom, xử lý rác

Vận chuyển rác từ đô thị Hội An ra Trạm trung chuyển rác khu vực Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tăng tần suất thu gom

Do gặp khó khăn trong công tác xử lý rác thải, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo một số đơn vị thu gom, vận chuyển rác đến các điểm trung chuyển và khu xử lý ở xa hơn. Chẳng hạn, rác tại đô thị Hội An được vận chuyển đến Trạm trung chuyển rác khu vực Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân), sau đó tiếp tục đưa lên chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn (phường Hòa Khánh). Trong khi đó, rác tại đô thị Điện Bàn được vận chuyển vào Khu xử lý rác Tam Xuân 2 (xã Tam Xuân).

UBND thành phố cũng chỉ đạo một số địa phương chuyển sang thu gom rác hằng ngày tại các tuyến đường, khu dân cư, thay vì thu gom cách nhật hoặc vài lần mỗi tuần...

Ông Lê Bá Cường, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ môi trường Duy Xuyên Xanh cho biết, đơn vị đang thu gom rác trên địa bàn với tần suất 2 lần/tuần và hướng tới thực hiện chủ trương của UBND thành phố về việc nâng tần suất lên 7 lần/tuần. Tuy nhiên, hợp tác xã còn nhiều băn khoăn về đơn giá thu gom, vận chuyển cũng như bài toán cân đối kinh phí để duy trì hoạt động thu gom hằng ngày tại các tuyến đường, khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay, một số địa phương như phường Bàn Thạch, Quảng Phú… đã gửi kiến nghị liên quan đến việc nâng tần suất thu gom rác sinh hoạt theo chủ trương của UBND thành phố do thiếu nguồn kinh phí thực hiện. Thực tế, công tác này phụ thuộc lớn vào nguồn ngân sách thành phố bố trí cho các xã, phường phục vụ dịch vụ vệ sinh công cộng (quét đường, vỉa hè…). Sở Nông nghiệp và Môi trường đã gửi văn bản đề nghị Sở Tài chính phối hợp tháo gỡ vướng mắc này.

Đối với việc thay đổi điểm tiếp nhận rác khiến cự ly vận chuyển kéo dài, Sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan điều chỉnh phương pháp tính giá thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt cho phù hợp với thực tế.

Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hệ thống quản lý rác đồng bộ, hiệu quả.

Mới đây, Văn phòng UBND thành phố ban hành Thông báo số 983/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (rác) sinh hoạt và vệ sinh công cộng để trình UBND thành phố. Sau khi UBND thành phố Đà Nẵng ban hành bộ định mức này, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường sẽ chủ động rà soát, xử lý về giá dịch vụ theo quy định.

Rác thu gom từ khu vực đô thị Điện Bàn cũng đang được điều chỉnh lộ trình vận chuyển vào Khu xử lý rác Tam Xuân 2 (xã Tam Xuân). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, bộ định mức kinh tế - kỹ thuật đang được hoàn thiện đầy đủ cho các công đoạn từ thu gom, vận chuyển đến xử lý rác sinh hoạt và vệ sinh công cộng. Mục tiêu là tính đúng, tính đủ các thành phần hao phí, bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với thực tế vận hành trên toàn địa bàn thành phố.

Trong đó, dự thảo xây dựng cụ thể định mức lao động, thiết bị, tiêu hao nhiên liệu... cho các hạng mục vận hành Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Hội An (công suất 120 tấn/ngày). Đối với Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Bắc Quảng Nam (xã Đại Lộc, công suất 300 tấn/ngày), định mức áp dụng cho các khâu: tiếp nhận, sơ chế rác; vận hành hệ thống sản xuất chất đốt RDF, sản xuất hạt nhựa...

Ông Nguyễn Lương Giáp, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 bày tỏ, việc sớm ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt và vệ sinh công cộng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành các dự án xử lý rác, trong đó có Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Hội An do công ty làm chủ đầu tư.

Song, thành phố cũng cần có cơ chế linh hoạt để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các định mức mới hoặc còn thiếu, đáp ứng yêu cầu đầu tư, vận hành theo phương thức và công nghệ hiện đại, qua đó thu hút thêm các đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ môi trường.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Sở đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bộ Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt và vệ sinh công cộng để trình UBND thành phố phê duyệt sớm, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý rác sinh hoạt.