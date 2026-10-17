Sớm giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án Quốc lộ 15D

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Quốc lộ 15D đoạn qua xã Mỹ Thủy - Ảnh: T.P

Quá trình kiểm tra thực địa, lãnh đạo xã Mỹ Thủy cho biết thời gian qua, địa phương đã tập trung tối đa lực lượng nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã chỉ còn vướng mắc khoảng 50m chiều dài tuyến. Trong đó, 8 hộ dân đã thống nhất và nhận kinh phí theo phương án bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước. Đối với phần diện tích liên quan đến Công ty CP KLG, xã đang khẩn trương thẩm định, hoàn thiện phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức di dời theo quy định.

Ngay trong sáng 17/10, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp đến gặp, vận động các hộ dân tiến hành tháo dỡ công trình, vật kiến trúc theo lộ trình của tỉnh. Xã phấn đấu sẽ hoàn thành dứt điểm công tác tháo dỡ trong 2 ngày tới.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên gia đình bị ảnh hưởng sớm di dời, bảo đảm tiến độ thi công công trình - Ảnh: T.P

Tại khu vực thi công cầu vượt Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Diên Sanh, nút giao trọng điểm của toàn tuyến, công tác GPMB đã có những chuyển biến rõ rệt. Sau khi có chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh, xã Diên Sanh đã phối hợp hiệu quả với các đơn vị chức năng giải quyết dứt điểm vướng mắc, vận động 3 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch chỉ sau một tuần triển khai.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Diên Sanh cùng các lực lượng chức năng, các hộ dân trong việc giải quyết dứt điểm công tác GPMB tại nút giao cầu vượt Quốc lộ 1.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc thi công tại khu vực cầu vượt Quốc lộ 1, điểm đầu dự án Quốc lộ 15D - Ảnh: T.P

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, xử lý triệt để các vướng mắc còn lại. Đối với đơn vị thi công, đồng chí Nguyễn Đăng Quang đề nghị cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc, vật tư để đẩy nhanh tiến độ; có giải pháp ứng phó linh hoạt nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án, không để xảy ra gián đoạn hay chậm trễ do thời tiết xấu.

Riêng đối với hạng mục gác dầm cầu vượt Quốc lộ 1, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các phương án kỹ thuật và tiến độ chi tiết, phấn đấu khởi công gác dầm đầu tiên trước ngày 15/11. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần phối hợp lập kế hoạch, thống nhất phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các phương tiện qua lại cũng như tuyến đường sắt Bắc-Nam trong quá trình thi công.