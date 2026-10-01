Sớm đưa trường xây mới vào sử dụng, bảo đảm đầy đủ điều kiện dạy và học

Trường THPT Tiểu La (xã Thăng Bình) đang trong quá trình hoàn thiện, sớm đưa vào khai thác hiệu quả.

Điển hình tại xã Thăng Bình, dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường THPT Tiểu La có quy mô dự án gồm khối nhà lớp học 3 tầng; trong đó có các hạng mục như phá dỡ khối nhà bộ môn cũ 3 phòng; xây mới khối nhà 3 tầng gồm 14 phòng học và 3 phòng bộ môn. Tiến độ thực hiện kéo dài 360 ngày, thời gian hoàn thành phải trước tháng 5-2026.

Hiện công trình đã được gia hạn tiến độ đến ngày 31-10-2026 nhưng vẫn còn nhiều hạng mục dang dở; nhà thầu đang bố trí hàng chục nhân công để thi công bù khối lượng, đặc biệt khâu hoàn thiện. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt với thầy và trò Trường THPT Tiểu La do năm học 2026-2027 khối lớp 10 tăng cao. Vì vậy nhu cầu sử dụng phòng học, cơ sở vật chất cần được đảm bảo để đáp ứng điều kiện dạy và học.

Ghi nhận thực tế tại dự án, nhà thầu là Công ty TNHH MTV Duy Dũng đang huy động nhân công để tô tường bên trong và bên ngoài; tập kết vật liệu liên quan đến hệ thống cửa, gạch nền, sơn nước và điện nước. Trong đó, khối lượng thi công nhiều nhất tập trung ở phần hoàn thiện, vì vậy nhân công và vật tư chủ yếu thi công trong nhà.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng (chủ đầu tư), dự án có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng này phấn đấu sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 10 đối với các hạng mục bên trong cũng như lắp đặt thiết bị cần thiết nhằm đảm bảo phục vụ việc dạy và học. Tuy nhiên, nhà thầu cần tăng cường việc huy động nhân công để bù khối lượng các hạng mục đã chậm, đặc biệt cần có sự ủng hộ của thời tiết để thi công phía bên ngoài. Bên cạnh đó, nhà thầu phải thi công “cuốn chiếu” nhằm hoàn thành dứt điểm các hạng mục không ảnh hưởng của thời tiết, tránh tình trạng thi công dàn trải nhưng không hiệu quả.

Tiến sĩ Bùi Cao Vân – Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La cho biết, hiện năm học 2026-2027 toàn trường có 62 lớp (điểm chính 35 lớp; phân hiệu 27 lớp) với tổng cộng 2.540 học sinh (tuyển sinh lớp 10 là 1.058 em). Vì vậy nhu cầu dạy, học tại cơ sở mới đang xây dựng là rất lớn. Nếu nhà trường bố trí học hai buổi thì đang thiếu khoảng 15 phòng học. Cụ thể, điểm trường chính tổng cộng 35 lớp mà chỉ có 19 phòng học. Riêng năm học 2026-2027, điểm trường chính tăng 5 lớp so với năm học 2025-2026 nên thiếu phòng học, thậm chí chưa có phòng thực hành các bộ môn như Lý, Hóa, Sinh.

Tại Trường Mầm non xã Quế Sơn Trung (điểm trường chính tại xã Quế Thuận cũ) cũng đang trong quá trình thi công hoàn thiện. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng được khởi công vào đầu năm 2026 do UBND xã Quế Sơn Trung làm chủ đầu tư. Dù được chính quyền địa phương và nhà trường kỳ vọng sẽ đưa vào sử dụng đúng dịp năm học mới 2026-2027 nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên phải chờ đến cuối năm 2026. Hiện nhà thầu đang huy động nhân công, thiết bị để sớm hoàn thiện phần bên trong dự án liên quan đến điện nước, ốp lát gạch, sơn tường… Khối lượng công trình đạt khoảng 70% kế hoạch đề ra.

Cô Nguyễn Thị Hồng Liên – Hiệu trưởng Trường Mầm non Quế Sơn Trung cho biết, cơ sở chính có 120 em nhỏ đang theo học nhưng do công trình đang thi công, chưa hoàn thành nên phải dùng Trạm y tế xã Quế Châu cũ để phục vụ việc dạy và học tạm. Dù phòng học không đủ diện tích, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn và công tác sơ chế thực phẩm còn khó khăn nhưng do điều kiện khách quan nên nhà trường đã tập trung khắc phục, dần đi vào ổn định.

Trẻ con đang học tạm, vì vậy Trường Mầm non xã Quế Sơn Trung (điểm trường chính) cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Thời gian qua, chính quyền xã đã quan tâm, hỗ trợ để Trường Mầm non Quế Sơn Trung khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong việc dạy và học tạm tại Trạm y tế; các bậc phụ huynh cũng chia sẻ, đồng hành để cùng nhà trường hoàn thành tốt việc chăm sóc các bé. Theo cam kết, công trình điểm trường chính Trường Mầm non xã Quế Sơn Trung sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Đây không chỉ là công trình xây dựng trường học mà còn là niềm hy vọng, chắp cánh tri thức cho trăm bé có điều kiện học tập đạt chuẩn.

Bức tranh tổng thể cho thấy, nhiều công trình trường học tại các địa phương của TP Đà Nẵng đã được đầu tư và kỳ vọng sớm hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay, nhiều dự án vẫn dang dở, chậm tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Nhiều hạng mục quan trọng vẫn chưa được triển khai hoặc hoàn thiện khiến nhà trường lúng túng trong việc triển khai chương trình học. Theo tìm hiểu, nguyên nhân chính khiến các công trình trường học chậm tiến độ là do vướng mắc trong quá trình chuyển giao chủ đầu tư, khan hiếm nguồn vật liệu, thiếu hụt nhân công lao động, thậm chí do năng lực nhà thầu… Do đó, các cơ quan chức năng cần sớm có các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm môi trường học tập an toàn, ổn định cho học sinh trên địa bàn.