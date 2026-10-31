Sớm đưa trường học khu vực biên giới vào sử dụng

Dự án Đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Kim Phú được quy hoạch trên diện tích 6,3ha, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 600 học sinh với 18 lớp học, gồm 14 lớp tiểu học và 4 lớp THCS. Cùng với hệ thống phòng học, dự án còn được đầu tư đồng bộ các hạng mục nhà đa năng, khu nội trú cho giáo viên và học sinh, nhà ăn, nhà bếp và hạ tầng kỹ thuật. Trên công trường, các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”.

Đến nay, hạng mục san nền đã hoàn thành 100% khối lượng, các hạng mục khối nhà đang triển khai thi công phần móng. Theo kế hoạch, dự kiến đến cuối tháng 11/2026, đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành xây dựng xong phần móng của 10 hạng mục khối nhà, tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Dự án Đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Kim Phú đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ - Ảnh: N.H

Theo ông Trương Quang Độ, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Trương, đơn vị được giao nhiệm vụ thi công 4 hạng mục công trình tại dự án Đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Kim Phú. Hiện, đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án…

“Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với đơn vị thi công dự án là điều kiện thời tiết. Xã Kim Phú là khu vực miền núi, mưa kéo dài liên tục, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, đơn vị thi công cố gắng khắc phục khó khăn để bảo đảm hoàn thành tiến độ…”, ông Trương Quang Độ thông tin.

Trực tiếp giám sát tiến độ thi công của các đơn vị tại dự án Đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Kim Phú, ông Nguyễn Chung Bảo, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị cho biết, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trên công trường, các đơn vị đã tiến hành “tăng ca, tăng kíp” cũng như bổ sung đầy đủ nhân lực, vật lực triển khai thi công các hạng mục; trung bình hàng ngày có khoảng 100 người thi công trên công trường…

Dự án Đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Kim Điền hiện đang được đơn vị thi công tiến hành san lấp mặt bằng và định vị các cột móng, dự kiến đến cuối tháng 10/2026 các hạng mục này của dự án sẽ hoàn thành. Được biết, quy mô của dự án phục vụ khoảng 344 học sinh; trong đó có 219 học sinh nội trú và 125 học sinh tiểu học bán trú; tổng mức đầu tư được phê duyệt của dự án là hơn 120 tỉ đồng. Dự kiến dự án sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng trong năm học mới 2027-2028.

Ông Đinh Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền cho hay, dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Kim Điền nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện cho con em các dân tộc thiểu số được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục ổn định, có điều kiện sinh hoạt, học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Dự án góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, bảo đảm an sinh xã hội và công bằng trong tiếp cận giáo dục...

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đang triển khai thi công 9 trường thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS giai đoạn 2. Với thời gian thực hiện gấp rút, chủ đầu tư, các nhà thầu và địa phương đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa các công trình vào sử dụng đúng kế hoạch, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh và giáo viên vùng biên giới…

“Trong thời gian tới, UBND xã Kim Điền sẽ tích cực phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị thi công kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, giải phóng mặt bằng để bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra…”, ông Đinh Anh Tuấn cho hay.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương thi công các hạng mục tại dự án Đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Kim Phú - Ảnh: N.H

Trong khi đó, tại các xã Tuyên Lâm và Hướng Lập, dự án Đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS đến thời điểm hiện tại đã thực hiện xong thủ tục giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu các gói thầu, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương tiến hành giải phóng mặt bằng, san nền, chuẩn bị nguyên vật liệu để thi công các hạng mục của công trình, tuy còn gặp một số khó khăn về điều kiện thời tiết, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục, nhưng với phương châm thi công “cuốn chiếu”, khẩn trương, đơn vị thi công cam kết, hoàn thành dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của các dự án.

Ông Nguyễn Anh Triết (Công ty TNHH tổng hợp Thanh Minh) đơn vị thi công dự án Đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Tuyên Lâm cho biết, đến nay, đơn vị thi công đã huy động máy móc, nhân lực để thực hiện công tác mặt bằng và đạt tiến độ khoảng 90-95%...

“Dự án Đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Tuyên Lâm chúng tôi sẽ thực hiện theo phương án thi công chia thành hai giai đoạn. Trong đó giai đoạn từ tháng 10/2026-3/2027 sẽ thi công các hạng mục nhà ăn, nhà nội trú học sinh, các khối nhà tiểu học và THCS và nhà nội trú giáo viên. Giai đoạn từ tháng 3-8/2027 sẽ thi công nhà hiệu bộ, thư viện và một số phòng học còn lại…”, ông Nguyễn Anh Triết chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập cho biết, là địa phương có khoảng 98% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vào mùa mưa các thôn, bản bị chia cắt, đặc biệt việc dạy và học của giáo viên, học sinh trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Việc đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Hướng Lập được cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân địa phương rất phấn khởi. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương mong muốn các cơ quan, ban, ngành, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm đưa vào sử dụng…