Sớm đưa quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống

BẮC NINH - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI bế mạc ngày 21/11/2026 sau 27 ngày làm việc, thông qua 38 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp là khẩn trương tổ chức thi hành các luật, nghị quyết đã được thông qua, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

Sau kỳ họp, việc cần làm ngay là xác định rõ luật, nghị quyết nào cần văn bản hướng dẫn, cơ quan nào chủ trì và thời hạn hoàn thành. Những quy định liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp cần được giải thích dễ hiểu, để khi chính sách có hiệu lực, người thực hiện biết mình phải làm gì và có thể tiếp cận quyền lợi ra sao.

Với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên, tiến độ thực hiện từng chương trình, dự án và hiệu quả sử dụng từng khoản đầu tư cần được theo dõi sát. Vướng mắc phát sinh ở khâu nào cần được xử lý kịp thời ở khâu đó. Địa phương cũng cần chủ động phản ánh những vấn đề vượt thẩm quyền để cơ quan có trách nhiệm sớm xem xét, giải quyết.

Người dân và doanh nghiệp là những người trực tiếp kiểm nghiệm chính sách trong đời sống. Một thủ tục còn rườm rà, một quy định có nhiều cách hiểu hay một vướng mắc lặp lại ở nhiều nơi đều là thông tin cần được tiếp nhận và phản hồi. Theo dõi đến cùng cách xử lý những phản ánh ấy là một phần của công tác giám sát sau kỳ họp.