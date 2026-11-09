Sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 vào thực tiễn địa phương

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình trao tặng bức tranh chúc mừng chư Tôn đức Hòa thượng Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu dự chương trình.

Cùng dự có chư Tôn đức Hòa thượng Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Nam Định.

Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình nêu rõ: Chiều ngày 7/11/2026, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự và bế mạc thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại, định hướng tầm nhìn cho Phật giáo nước nhà trong giai đoạn phát triển mới. Đại hội càng trở nên ý nghĩa khi diễn ra song hành cùng Đại lễ Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026) - mốc son chói lọi khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc suốt hơn bốn thập kỷ qua.

Đại hội Phật giáo toàn quốc khóa X đã nhất tâm suy tôn Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII và Nghị quyết mang tính chiến lược, bám sát tinh thần chủ đạo: "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả". Tinh thần ấy soi rọi để toàn thể Tăng, Ni, Phật tử dấn thân phụng sự, đưa Chính pháp nhập thế, ích đạo lợi đời.

Hòa thượng Thích Quảng Hà nhấn mạnh: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X không chỉ là dịp bày tỏ niềm vui mừng trước thành tựu chung của Giáo hội, mà còn là lời phát nguyện sắt son của Tăng, Ni, Phật tử tỉnh Ninh Bình - mảnh đất phát tích của 4 triều đại Đinh - Lê - Lý - Trần; đặc biệt là nơi dòng thiền Trúc Lâm ra đời với tinh thần nhập thế hộ quốc an dân, toàn thể Tăng, Ni, Phật tử tỉnh Ninh Bình nguyện đem tinh thần hòa hợp, đoàn kết của Đại hội lan tỏa sâu rộng vào đời sống tu học và các hoạt động Phật sự tại địa phương.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng chương trình.

Trong thời gian tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình tích cực hướng dẫn Tăng, Ni, Phật tử nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 vào thực tiễn địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.