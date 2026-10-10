Sớm đưa hạt càphê Arabica của Sơn La vươn tầm thế giới

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Tối 10/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Lễ hội càphê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới.”

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là bà con nông dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý để “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới” sớm trở thành hiện thực, tỉnh Sơn La cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần tập trung phát triển chuỗi giá trị càphê theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững; đặc biệt, cần gắn kết chặt chẽ vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, thương mại và thị trường; lấy doanh nghiệp làm hạt nhân liên kết, hợp tác xã làm cầu nối và người nông dân là chủ thể, bảo đảm liên kết thực chất, minh bạch, hài hòa lợi ích.

Sơn La cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cũng cần lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao chất lượng.

Các bộ, ngành cần đồng hành cùng Sơn La xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính. Tỉnh cần phát triển mạnh càphê rang xay, càphê hòa tan, càphê đặc sản và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; đồng thời, tiếp tục bảo vệ, quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Càphê Sơn La.”

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, mỗi vùng càphê không chỉ là nơi sản xuất ra những hạt càphê chất lượng cao, mà còn trở thành không gian trải nghiệm, nơi du khách được cảm nhận đất trời, con người và bản sắc văn hóa của vùng Tây Bắc. Khi đó, giá trị của càphê Sơn La sẽ được nhân lên nhiều lần giá trị thông qua du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa.

“Mỗi hạt càphê Sơn La hôm nay không chỉ mang hương vị của đất trời Tây Bắc, mà còn mang theo khát vọng vươn lên, khát vọng hội nhập và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam,” Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng.

Đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Lễ hội càphê Sơn La lần thứ hai năm 2026 diễn ra từ ngày 9-13/10 với chuỗi hoạt động phong phú như: Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cuộc thi “Arabica Sơn La Master Cup,” giải Marathon “Arabica Sơn La,” hội thảo khoa học về phát triển càphê bền vững theo hướng sinh thái, hội nghị kết nối giao thương càphê Sơn La; hội thi “Nhà nông đua tài”...

Một trong những điểm nhấn của Lễ khai mạc là màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng máy bay không người lái (Drone Light Art), với 500 thiết bị bay.

Chương trình tái hiện những hình ảnh nghệ thuật trên bầu trời, giới thiệu hành trình phát triển của càphê Arabica Sơn La gắn với những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã mang đến trải nghiệm mới, thú vị cho đông đảo nhân dân và du khách.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, cho biết: Để nâng cao giá trị của hạt càphê, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thương hiệu mạnh và đưa hạt càphê Sơn La đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới, tỉnh luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng tập trung phát triển vùng nguyên liệu càphê theo hướng chất lượng cao, xanh và bền vững; đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh; xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu “Arabica Sơn La” trên thị trường trong nước và quốc tế.

“Lễ hội càphê Sơn La trở thành điểm hẹn thường xuyên của các nhà sản xuất, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và những người yêu càphê; là nơi kết nối cơ hội hợp tác, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và mở ra những hướng đi mới cho ngành hàng càphê của tỉnh,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận sản xuất, chế biến càphê cho 10 nông dân tiêu biểu trên toàn tỉnh./.