ĐBQH NGUYỄN NGỌC SƠN (TP. Hải Phòng):

Khối lượng lập pháp lớn, yêu cầu thực thi càng cao

Kỳ họp thứ Hai có khối lượng công tác lập pháp rất lớn, với nhiều luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được thông qua, bao quát các lĩnh vực quan trọng như đất đai, nhà ở, đầu tư, tài chính, ngân sách, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Điểm nổi bật, như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh, là các đạo luật được thông qua đều hướng tới tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, kiến tạo phát triển và nâng cao chất lượng công tác lập pháp.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn (TP. Hải Phòng). Ảnh: Hồ Long

Việc phần lớn các dự án luật được trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị cao, tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm của Quốc hội trước yêu cầu thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 đã xác định rõ: năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trọng tâm là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; chú trọng hiệu quả thực chất, nâng cao năng suất và cải thiện đời sống nhân dân.

Đây là những mục tiêu rất cao, chắc chắn sẽ tạo áp lực lớn đối với các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, các mục tiêu, chỉ tiêu được đưa ra trong Nghị quyết của Quốc hội đều đã được cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định. Vấn đề quan trọng hiện nay là phải chuyển các mục tiêu, quyết tâm thành kết quả thực chất trong tổ chức thực hiện.

Muốn vậy, các bộ, ngành, địa phương phải thay đổi căn bản phương thức quản lý, chuyển từ cách thức quản lý nặng về quy trình sang quản lý dựa trên kết quả đầu ra. Cùng với đó, phải hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm tại từng cơ quan, đơn vị, bởi đây là cơ sở để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và đánh giá hiệu quả thực thi công vụ.

Hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đang rà soát kỹ biên chế, vị trí việc làm của từng đơn vị, đồng thời đánh giá năng suất thực hiện thông qua khung vị trí việc làm. Do đó, nếu chúng ta triển khai tốt công tác thi hành pháp luật, xác định rõ vị trí việc làm, trách nhiệm và nhiệm vụ của từng địa phương, thực hiện phân vai, phân việc cụ thể, gắn trách nhiệm với kết quả đầu ra thì sẽ tạo được chuyển biến trong tổ chức thực hiện, thực hiện thành công các mục tiêu của năm 2027.

ĐBQH NGUYỄN VŨ TRUNG (TP. Hồ Chí Minh):

Thực thi quyết liệt, kiến tạo nền tảng cho phát triển bền vững

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều luật, nghị quyết được thông qua, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Kết quả này thể hiện sự điều hành khoa học, linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội; tinh thần trách nhiệm cao của Chính phủ và các ĐBQH.

ĐBQH Nguyễn Vũ Trung (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Phạm Thắng

Tôi cho rằng, yêu cầu quan trọng sau Kỳ họp là khẩn trương tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua. Các cơ quan thực thi cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa chính sách sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, tôi đánh giá cao việc Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật về y tế. Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, đồng thời là nền tảng quan trọng để phát triển đất nước. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân, tạo điều kiện để mỗi người phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật về y tế đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý trang thiết bị y tế theo vòng đời, từ sản xuất, nhập khẩu, phân phối đến sử dụng. Cách tiếp cận này giúp tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, giá cả và quá trình mua sắm, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, nhiều luật được thông qua tại Kỳ họp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý theo rủi ro và ứng dụng dữ liệu số. Đây là hướng đổi mới cần thiết nhằm giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ chế hậu kiểm đòi hỏi năng lực thực thi cao hơn. Các cơ quan quản lý phải chuẩn bị đầy đủ quy trình, nhân lực, trang thiết bị và cơ sở dữ liệu; thường xuyên rà soát, đánh giá để kịp thời điều chỉnh những bất cập phát sinh.

Tôi tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, những đổi mới về thể chế và phương thức quản lý sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần đưa các quyết sách của Quốc hội phát huy trong thực tiễn.

ĐBQH CHU MẠNH HÙNG (Tây Ninh):

Thảo luận thấu đáo, bảo đảm tính khả thi của chính sách

Điểm nổi bật của Kỳ họp thứ Hai là khối lượng công tác lập pháp rất lớn, với 38 luật được thông qua và 5 dự án luật được cho ý kiến lần đầu. Đáng chú ý, Quốc hội đã xem xét, sửa đổi, bổ sung nhiều luật liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực còn vướng mắc, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội như đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa... Kết quả này thể hiện vai trò, trách nhiệm của Quốc hội trong công tác lập pháp, sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

ĐBQH Chu Mạnh Hùng (Tây Ninh). Ảnh: Đắc Trường

Một chuyển biến đáng chú ý trong tư duy lập pháp hiện nay là luật tập trung quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, thuộc thẩm quyền của Quốc hội; các nội dung cụ thể, chi tiết được giao Chính phủ quy định. Theo đó, các ĐBQH đã tập trung góp ý những quy định có tác động trực tiếp đến quá trình triển khai chính sách, nhất là phân quyền, phân cấp, xác định thẩm quyền, trách nhiệm và bảo đảm nguồn lực thực hiện. Điều quan trọng là phải tính toán đầy đủ các điều kiện thực thi ngay từ khâu xây dựng luật, để khi luật có hiệu lực, các cơ quan có đủ cơ sở triển khai kịp thời, hạn chế tình trạng phải chờ văn bản hướng dẫn, làm chậm quá trình đưa chính sách vào cuộc sống.

Qua các phiên thảo luận, tôi nhận thấy các ĐBQH đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan; đóng góp ý kiến trên cơ sở kinh nghiệm công tác, thực tiễn địa phương và kiến nghị của cử tri. Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau được trao đổi, tranh luận nhằm làm rõ cả yêu cầu quản lý và điều kiện tổ chức thực hiện. Đây là điểm đáng ghi nhận, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng sát thực tiễn, đồng bộ và khả thi hơn.