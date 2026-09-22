Sớm đưa các anh về với đồng đội, gia đình và quê hương

Đội K91 tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong vườn sầu riêng ngày 22/9. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Mong các anh sớm về với gia đình, đồng đội

Từ sáng sớm, các đồng chí Đội K91 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp) đã có mặt tại vườn sầu riêng của bà Lê Thị Đón, sinh năm 1972, ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm lại tại đây. Các anh chia thành 2 tổ và theo dõi tỉ mỉ từng mảnh đất được máy móc đưa lên.

Chỉ huy lực lượng tại hiện trường, Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) cho biết, sau khi kiểm tra và xác minh đầy đủ thông tin, đơn vị đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ hơn 20 ngày ở đây để tìm kiếm, quy tập hài cốt nhằm sớm đưa các anh về với đồng đội, gia đình, quê hương.

Bà Lê Thị Đón có mặt tại vườn để chứng kiến lực lượng K91 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Có mặt tại đây từ khá sớm, bà Lê Thị Đón, chủ vườn sầu riêng này cho biết: "Gia đình tôi mua khu đất này để trồng nhãn, sơ-ri rồi trồng sầu riêng. Trong quá trình cải tạo lại vườn để trồng sầu riêng, gia đình phát hiện khu đất này còn 3 bộ hài cốt liệt sĩ nên báo chính quyền địa phương đến quy tập. Nghi ngờ còn nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại ở mảnh đất này, gia đình đã liên hệ địa phương và Đội K91 đến khai quật nhiều ngày nay".

Vườn sầu riêng của bà Lê Thị Đón khoảng 120 gốc được 4 năm tuổi và 15 năm tuổi. Mỗi năm, gia đình thu lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng. Bà Đón cho biết thêm: "Thu nhập từ vườn sầu riêng khá lớn. Nhưng gia đình lo lắng và nghi ngờ nhiều liệt sĩ còn nằm lại ở mảnh đất này. Để an tâm và nhẹ lòng mình, chúng tôi chủ động phối hợp Đội K91 đốn bỏ tất cả các cây sầu riêng trong vườn, miễn sao đưa được tất cả liệt sĩ còn nằm lại ở đây về với đồng đội, quê hương, gia đình".

Bà Lê Thị Đón mong muốn đưa tất cả liệt sĩ về với đồng đội, quê hương, gia đình. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Sống từ nhỏ ở khu vực này, ông Đặng Văn Hai, sinh năm 1949, ngụ ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp hay tin có Đội K91 đến tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vườn sầu riêng này nên thường xuyên có mặt để hỗ trợ lực lượng.

Ông Hai cho biết: "Trước đây, khu đất này thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ tạm Bình Hòa A, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cũ. Sau này, Nhà nước quy tập hài cốt về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cai Lậy. Qua nhiều cuộc chiến, nhiều lực lượng chôn cất nên trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khó tránh khỏi thiếu sót. Đến khoảng năm 1990, Nhà nước đấu giá khu đất để bán cho dân. Người dân vào canh tác một thời gian thì phát hiện còn hài cốt liệt sĩ nằm dưới mảnh đất này".

Tiếp tục tìm kiếm

Sáng sớm 22/9, Đội K91 tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vườn sầu riêng tại ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Đến nay, ngành chức năng đã quy tập, tìm kiếm được 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại đây.

Lực lượng Đội K91 theo dõi tỉ mỉ từng mảnh đất được đưa lên. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo Thượng tá Võ Thành Dẫn, khu vực này nay trở thành vườn sầu riêng của một hộ dân. Khi biết lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ vườn đã nhiệt tình phối hợp, tạo điều kiện để Đội K91 thực hiện nhiệm vụ. Sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa rất lớn trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là tại những khu vực đã thay đổi hiện trạng sau nhiều năm.

Lực lượng Đội K91 tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khu vực ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp đã diễn ra cuộc chiến vô cùng ác liệt giữa ta và địch.

Sự tổn thất lực lượng là khó tránh khỏi. Sau khi đơn vị chiến đấu rút đi, chiến sĩ hy sinh được giao lại cho địa phương chôn cất. Việc chôn cất liệt sĩ thời điểm này cũng rất khó khăn. Kẻ thù luôn túc trực để đánh phá. Lợi dụng đêm tối và thời điểm thích hợp, các lực lượng tại địa phương tổ chức chôn cất liệt sĩ nên không theo hàng, theo lối; có nhiều vị trí, hài cốt liệt sĩ nằm chồng lên nhau.

Thượng tá Võ Thành Dẫn cho biết thêm: “Ban đầu, chúng tôi đào từng lớp đất mỏng. Khi phát hiện dấu hiệu như: tăng, bạt bó hài cốt liệt sĩ thì cho máy xúc dừng lại, chuyển sang đào bằng tay. Từng rễ cây, miếng đất được kiên nhẫn gỡ ra, từng phần hài cốt được nâng lên với tất cả sự trân trọng".

Lực lượng Đội K91 luôn theo dõi từng mảnh đất được xúc đưa lên. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Mới đây, Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp và ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Đội K91 trong quá trình khảo sát, xác minh, tìm kiếm thông tin và hài cốt liệt sĩ tại đây.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, thận trọng, bám địa bàn, bám nhân chứng và từng dấu tích; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương để khai thác, xác minh những nguồn tin có giá trị nhằm tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại, đưa các anh về với đồng đội, gia đình và quê hương.