Sớm điều chỉnh, khắc phục bất cập giữa lương, phụ cấp của đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã với công chức cấp xã

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Đang xây dựng đề án tổng thể về tiền lương

Ngày 30/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã giải trình, làm rõ các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu.

Liên quan đến ý kiến của các đại biểu Quốc hội về tiền lương đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, sau khi thực hiện Kết luận 206-KL/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành các Nghị định để điều chỉnh tiền lương đối với các đối tượng. Theo đó, đã ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP điều chỉnh lương cơ sở; Nghị định số 162/2026/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu; Nghị định số 381/2026/NĐ-CP điều chỉnh phụ cấp công chức cho công chức cấp xã.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, tổng số người được thụ hưởng là trên 5,8 triệu người, chưa kể lực lượng vũ trang, tổng số nguồn lực đã được bố trí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2026 là 48,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức là khoảng hơn 2,2 triệu người, chưa kể lực lượng vũ trang. Nhu cầu tăng thêm khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng, khoảng 35 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm. Số người được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ tháng 1 năm 2027, khoảng gần 3,5 triệu người. Tổng kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm ước 10.773 tỷ đồng; trong đó kinh phí tăng thêm từ nguồn ngân sách Nhà nước là 2.013 tỷ đồng, kinh phí tăng thêm đối với nguồn bảo đảm từ Quỹ Bảo hiểm xã hội là 8.760 tỷ đồng. Riêng khoản tăng phụ cấp đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55%, có 163.000 cán bộ, công chức cấp xã được thụ hưởng và kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm là 2.800 tỷ đồng.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang được giao nhiệm vụ cùng với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu để điều chỉnh, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương. “Đề án này đang được nghiên cứu thực hiện", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải thông tin.

Xây dựng vị trí việc làm “đi trước một bước”

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để thực hiện đề án tiền lương, hiện nay Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 107 về tiếp tục thực hiện xây dựng vị trí việc làm ở các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương. "Đây là cơ sở rất quan trọng để chúng ta tính toán lại vị trí việc làm, số người làm việc, trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027 – 2031”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho hay.

Trên cơ sở xác định được vị trí việc làm, xác định được số người làm việc, xác định được biên chế, theo Bộ trưởng Nội vụ, đây cũng là cơ sở rất quan trọng để tham mưu cho Trung ương quyết định về chính sách tiền lương.

Việc này đang tập trung nghiên cứu rất quyết liệt, nhưng cũng là một việc hết sức khó khăn, mong sự đồng tình, ủng hộ và phối hợp, trách nhiệm của các bộ, ngành và các địa phương, đặc biệt trong thực hiện xây dựng vị trí việc làm đang làm quyết liệt. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng được giao nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm “đi trước một bước” để rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm cho các bộ, ngành, địa phương.

Riêng phụ cấp đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, việc này Bộ đã được Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu để đề xuất chính sách lương, phụ cấp cho viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập.

“Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ báo cáo với Chính phủ để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất để có điều chỉnh. Trong đó, tập trung khắc phục bất cập hiện nay giữa lương, phụ cấp của đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã với công chức cấp xã”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho hay.