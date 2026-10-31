Sớm di dời cơ sở sản xuất bao bì nhựa ra khỏi khu dân cư

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Thành Phát sản xuất bao bì ni lông nằm giữa khu dân cư trên đường Bình Thái 3. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo phản ánh, cơ sở sản xuất bao bì nhựa nói trên nằm đoạn giao giữa đường Bình Thái 3 và đường Cách Mạng Tháng 8 - khu vực có đông hộ dân sinh sống lâu năm.

Qua ghi nhận thực tế của phóng viên, cơ sở có diện tích khoảng 100m², chuyên sản xuất bao bì ni lông phục vụ ngành may mặc, với 8 công nhân đang làm việc. Khi đứng bên ngoài, tiếng máy móc vận hành phát ra khá lớn, kèm theo mùi hôi đặc trưng từ nhựa lan tỏa ra không gian xung quanh.

Ông T.Đ.C, người dân sống gần đó cho biết, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Dù người dân từng kiến nghị lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã có hoạt động kiểm tra, nhưng đến nay cơ sở vẫn chưa di dời.

Hoạt động sản xuất tại cơ sở phát ra tiếng máy móc, mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân sống lân cận. Ảnh: TIẾN DŨNG

Một người dân khác (xin giấu tên) bức xúc chia sẻ: “Khu vực này có nhiều người cao tuổi và trẻ nhỏ, rất cần môi trường yên tĩnh, trong lành. Chúng tôi mong chính quyền tiếp tục giám sát chặt chẽ trong thời gian chờ di dời, yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp kiểm soát mùi hôi và tiếng ồn, không để tình trạng này kéo dài thêm nữa".

Trao đổi về vấn đề này, ông Dương Văn Sinh, đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Thành Phát (đăng ký lần đầu ngày 10/7/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 9/12/2024) xác nhận công ty hiện có khoảng 15 lao động. Doanh nghiệp nhận thức được những ảnh hưởng về tiếng ồn, mùi hôi từ hoạt động sản xuất đối với khu dân cư.

Theo ông Sinh, công ty đã được UBND phường hướng dẫn và đang tìm mua đất tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Dự kiến, việc di dời sẽ hoàn tất vào tháng 1/2027 nhằm đưa hoạt động sản xuất ra khỏi khu dân cư, tạo điều kiện ổn định hoạt động kinh doanh và đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Về phía cơ quan quản lý, ông Đinh Phạm Công Anh Tuân, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cẩm Lệ cho biết, đơn vị sẽ lập đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động của công ty.

Trường hợp doanh nghiệp đã được bố trí quỹ đất tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, địa phương sẽ kiên quyết yêu cầu cơ sở thực hiện việc di dời sớm ra khỏi khu dân cư để bảo đảm môi trường sống cho người dân.