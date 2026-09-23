Sớm đề xuất phương án tái định cư cho 40 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở ở Hùng Sơn

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã kiểm tra phương án ứng phó thiên tai, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra tình huống, nhất là tại khu vực biên giới. Đoàn cũng khảo sát một số vị trí có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã. Làm việc với đoàn có lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Ga Ry.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng (bên phải) thăm hỏi, động viên người dân địa phương. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Sau buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã rà soát các khu vực xung yếu, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với thực tế từng địa bàn. Lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán phải được xác định cụ thể, sẵn sàng triển khai khi có mưa lớn.

Ban Chỉ huy Quân sự xã cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Đồn Biên phòng Ga Ry và các lực lượng trên địa bàn trong nắm tình hình, cảnh báo, hỗ trợ người dân. Công tác cứu hộ, cứu nạn phải đặt an toàn của người dân và lực lượng tham gia lên hàng đầu.

Trao quà hỗ trợ cho các hộ dân đang di dời tạm. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Đối với 40 hộ dân thôn Ga Ry đã di dời khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị UBND xã Hùng Sơn sớm rà soát quỹ đất, đề xuất phương án tái định cư phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét nhằm bảo đảm nơi ở ổn định, an toàn lâu dài cho người dân.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thăm, động viên và trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng, hỗ trợ các hộ dân thôn Ga Ry ổn định cuộc sống sau di dời.