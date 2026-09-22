Sớm đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông đô thị

Sáng 21-9, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo đề xuất danh mục các tuyến giao thông đô thị cần nâng cấp, sửa chữa trên địa bàn các phường. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND các phường đã đề xuất tỉnh ưu tiên tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khung, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đồng chí Lê Huyền chủ trì cuộc họp.

Hiện trạng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển

Theo báo cáo, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 1.115km đường đô thị, tập trung chủ yếu tại các phường như: Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Phan Rang, Đông Hải, Bảo An, Ninh Chử. Trong đó, hơn 90% đã được nhựa hóa và bê tông hóa, quy mô đường đô thị chủ yếu là đường 2 và 4 làn xe; một số tuyến trục chính có 4-6 làn xe, mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng.

Qua kết quả khảo sát của Sở Xây dựng và báo cáo của các địa phương, hệ thống các trục giao thông chính trên địa bàn các phường cơ bản đã được đầu tư, hình thành mạng lưới kết nối nội đô và liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Tuy nhiên, sau thời gian dài đưa vào khai thác, nhiều tuyến đường đã xuất hiện tình trạng xuống cấp cả về kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ, không còn đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND các phường đã đề xuất tỉnh ưu tiên tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khung, nâng cao chất lượng đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ông Lê Tiến Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang cho biết, khi đầu tư nâng cấp các tuyến đường trung tâm nên hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông và cáp điện lực nhằm thay đổi bộ mặt đô thị; đồng thời phát triển hệ thống cây xanh. Tuy nhiên, việc này mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, tỉnh nên sớm làm việc với đơn vị quản lý cáp viễn thông và cáp điện lực đặt vấn đề và lên kế hoạch triển khai.

Trung tâm đô thị Nha Trang.

Ông Chu Văn An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, tại khu vực Nha Trang, các tuyến đường chính như: Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải, Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Thái Nguyên, Yersin, Tô Hiến Thành, Quang Trung... có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Qua rà soát cho thấy nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng mặt đường hỏng cục bộ, mài mòn, bong tróc; vỉa hè xuống cấp, thiếu đồng bộ; hệ thống bó vỉa, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Ngoài ra, tình trạng cáp điện, cáp viễn thông nổi còn tồn tại trên nhiều tuyến đường ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Tại các phường Phan Rang, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh và Đông Hải, hiện trạng các tuyến đường chính cũng trong tình trạng tương tự. Một số tuyến đường đã được đầu tư từ nhiều năm trước nhưng chưa được cải tạo đồng bộ, trong khi tốc độ đô thị hóa và nhu cầu giao thông tăng nhanh đã làm giảm khả năng khai thác, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và hiệu quả sử dụng công trình.

Đầu tư theo thứ tự ưu tiên

Hiện nay, Sở Xây dựng đang rà soát để tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa, trong đó xác định khu vực Nha Trang là đô thị hạt nhân, trung tâm tổng hợp của tỉnh và của vùng; khu vực Phan Rang là đô thị hạt nhân khu vực phía nam của tỉnh, giữ vai trò cực tăng trưởng phía nam, trung tâm phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, công nghiệp, năng lượng và đầu mối liên kết với các địa phương vùng Nam Trung Bộ.

Đường Thái Nguyên được đề xuất nâng cấp, cải tạo. Ảnh: G.C

Bên cạnh đó, tỉnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị để xây dựng đô thị Nha Trang đạt tiêu chí đô thị loại I, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, việc đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt là các tuyến giao thông trục chính không chỉ nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của công trình mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn để phấn đấu đến năm 2027, Khánh Hòa đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị loại I, sớm hoàn thành mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền giao Sở Xây dựng hoàn thiện báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tờ trình trình HĐND tỉnh thông qua nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông; chủ trì cùng các địa phương tập trung cải tạo nâng cấp bảo đảm nguyên tắc đồng bộ, thống nhất, hạn chế việc cải tạo nhiều lần trên một tuyến đường. Đồng thời, cùng với các địa phương rà soát, xem xét bổ sung dự án ưu tiên, loại bỏ dự án chưa cần thiết, tính toán xử lý phù hợp để bố trí vốn. Sở Tài chính thống nhất với Sở Xây dựng về tiêu chí đưa các dự án nâng cấp hạ tầng giao thông đô thị vào danh mục đầu tư, qua đó thống nhất thứ tự ưu tiên của các dự án; giao chủ đầu tư dự án phù hợp, thống nhất.

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng đã đề xuất nhóm ưu tiên số 1 cần khẩn trương đầu tư, trong đó phường Nha Trang có 8 dự án, phường Tây Nha Trang có 4 dự án, phường Phan Rang có 3 dự án, phường Bảo An có 2 dự án, phường Đô Vinh có 4 dự án, phường Đông Hải có 2 dự án với tổng vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề xuất nhiều dự án vào nhóm ưu tiên số 2 nhằm sắp xếp nguồn vốn hợp lý, tránh đầu tư dàn trải.