Nhiều đoạn bờ biển ở Phong Quảng bị sạt lở do sóng lớn.

Nhiều đoạn bờ biển bị xâm thực

Phong Quảng có khoảng 12km đường bờ biển đi qua 12/30 tổ dân phố (TDP), thường xuyên chịu tác động trực tiếp của sóng lớn, triều cường và các đợt thiên tai. Tình trạng biển xâm thực vì thế luôn là nỗi lo thường trực của người dân nơi đây, nhất là trong mùa mưa bão.

Ông Văn Đôi, người dân TDP Quảng Công 4, phường Phong Quảng chia sẻ: “Khi biển động mạnh, nước biển dâng sát bờ, ghe thuyền của người dân phải kéo lên cao để tránh sóng. Hiện nay, nhiều đoạn bờ biển qua địa bàn TDP Quảng Công 4 chưa được đầu tư kè chống sạt lở. Chúng tôi mong Nhà nước sớm quan tâm đầu tư để người dân yên tâm hơn”.

Theo rà soát, khu vực thôn Đông Hải cũ (nay là TDP Quảng Công 1), thôn Tân Mỹ và thôn Tây Hải cũ (nay thuộc TDP Quảng Ngạn 3) có nhiều vị trí đã sạt lở hoặc tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, với tổng chiều dài khoảng 5km. Đây là những khu vực thường xuyên chịu tác động của sóng biển, nhất là trong các đợt biển động mạnh và triều cường dâng cao.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các khu vực Hải Nhuận, Hải Đông, Hải Thế và Hải Thành cũ (nay thuộc các TDP Phong Hải 1, Phong Hải 2), với chiều dài khoảng 5km chưa được đầu tư kè bảo vệ. Có vị trí biển xâm thực sâu từ 20 - 30m, làm thu hẹp diện tích đất ven biển, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của các hộ dân trong khu vực.

Đáng lo ngại, tình trạng xâm thực không chỉ diễn ra trong mùa mưa bão mà còn gia tăng khi sóng lớn kết hợp triều cường. Nhiều vị trí bờ biển bị khoét sâu, đất cát sạt xuống biển, khiến người dân phải chủ động di chuyển tài sản, phương tiện đến nơi an toàn mỗi khi thời tiết bất lợi.

Ông Nguyễn Hiệp, Tổ trưởng TDP Quảng Công 4, phường Phong Quảng cho biết: “Mỗi năm, bờ biển khu vực Quảng Công bị nước biển xâm thực trung bình từ 15 - 20m. Người dân mong muốn sớm được đầu tư thêm các tuyến kè, tạo sự thông suốt, liên hoàn dọc bờ biển để hạn chế sạt lở và yên tâm sinh sống”.

Cần đầu tư đồng bộ, liên hoàn

Trước đó, dự án kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công cũ (nay thuộc phường Phong Quảng) được đầu tư với tổng kinh phí hơn 278 tỷ đồng, chiều dài gần 2,7km. Sau khi hoàn thành, công trình đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần bảo vệ khoảng 300 hộ dân, hệ thống giao thông và khu vực nuôi trồng thủy sản phía trong. Tuyến kè còn hạn chế tác động của sóng biển, giúp người dân ổn định sản xuất, sinh hoạt.

Mặc dù vậy, với chiều dài bờ biển khoảng 12km, trong khi kè mới được đầu tư tại một số vị trí xung yếu, hệ thống bảo vệ bờ biển ở Phong Quảng vẫn chưa liên tục. Những đoạn chưa được đầu tư kè đang trở thành vị trí dễ bị biển xâm thực, gây sạt lở và ảnh hưởng đến khu dân cư ven biển.

Qua các đợt tiếp xúc cử tri của lãnh đạo thành phố và đối thoại giữa chính quyền địa phương với người dân, tình trạng sạt lở bờ biển và nhu cầu đầu tư kè bảo vệ luôn là vấn đề được quan tâm. Cử tri kiến nghị sớm khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng xói lở dọc tuyến bờ biển phường Phong Quảng, xác định các điểm sạt lở nghiêm trọng và những khu vực có nguy cơ bị biển xâm thực. Trên cơ sở đó, ưu tiên đầu tư xây dựng kè tại những vị trí gần khu dân cư, rừng phòng hộ và các công trình hạ tầng thiết yếu.

Cử tri cũng đề xuất đầu tư hệ thống kè theo hướng đồng bộ, liên hoàn, tránh tình trạng đoạn được xây dựng, đoạn chưa được đầu tư, khiến sạt lở lan sang các khu vực lân cận. Trong khi chưa bố trí được nguồn vốn xây dựng công trình kiên cố, cần có giải pháp gia cố tạm thời, cảnh báo và bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Ông Lê Nguyễn An, cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phong Quảng cho biết: “Hiện, địa phương vẫn còn 3 khu vực xung yếu có nguy cơ xâm thực cao cần được tiếp tục quan tâm đầu tư. Nếu không có giải pháp kịp thời, nước biển xâm thực sẽ tiếp tục gây sạt lở, đe dọa cuộc sống của người dân ven biển”.

TP. Huế hiện có khoảng 13,9km bờ biển bị sạt lở nặng. Các địa bàn chịu ảnh hưởng gồm: Phong Quảng, Thuận An, Phú Vinh, Vinh Lộc và Phú Lộc. Tình trạng sạt lở ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân và nhiều công trình hạ tầng ven biển. Nhu cầu kinh phí khắc phục ước tính hơn 1.900 tỷ đồng. Thời gian tới, thành phố xác định cần ưu tiên đầu tư khoảng 10,7km kè bờ biển tại các khu vực xung yếu đã xảy ra sự cố hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; trong đó, có bờ biển phường Phong Quảng.