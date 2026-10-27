Sớm cụ thể hóa kế hoạch hành động Việt Nam - Ba Lan giai đoạn 2026-2030

Mở rộng không gian phát triển

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, chuyến thăm có ý nghĩa nổi bật trên nhiều phương diện; nâng tầm quan hệ giữa hai nước bạn bè truyền thống, tạo khuôn khổ hợp tác có tầm nhìn dài hạn. Việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, gắn kết lợi ích và mở rộng hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn

Chuyến thăm giúp mở rộng không gian phát triển cho cả hai nước. Những thế mạnh của Ba Lan về công nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục và kinh tế biển phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Kết hợp các thế mạnh này với thị trường, năng lực sản xuất và vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực sẽ tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp hai nước, đồng thời tăng cường kết nối giữa ASEAN và Liên minh châu Âu (EU).

Bên cạnh đó, chuyến thăm tạo động lực để đưa tình hữu nghị thành những kết quả hợp tác thiết thực. Để triển khai Tuyên bố chung về thiết lập Đối tác Chiến lược, hai bên đã thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, xác định các ưu tiên để triển khai khuôn khổ mới. Đây là bước cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, trong đó luôn coi trọng các đối tác và bạn bè truyền thống.

Chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan càng củng cố mạng lưới đối tác của Việt Nam tại châu Âu, tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - EU, nối tiếp đà phát triển tích cực sau chuyến thăm Đan Mạch, EU và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thống nhất các mục tiêu và hướng hợp tác

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết, bên cạnh kết quả rất quan trọng và nổi bật là thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Ba Lan và thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, hai bên đã đạt sự thống nhất cao về những mục tiêu và hướng hợp tác để đưa quan hệ phát triển thực chất hơn.

Một là, hai bên đã khẳng định quyết tâm duy trì tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh, nhất là cấp cao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có việc nối lại cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và duy trì tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Hợp tác nghị viện sẽ góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận.

Hai là, hai bên xác định mục tiêu cụ thể cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cụ thể là đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030, theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi; tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) để giảm rào cản và tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau. Hai nước khuyến khích các dự án đầu tư tiêu biểu trong những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, dược phẩm, năng lượng và logistics, qua đó phát huy vai trò cửa ngõ của mỗi nước vào thị trường ASEAN và EU.

Ba là mở rộng hợp tác phục vụ trực tiếp các ưu tiên phát triển và bảo đảm an ninh. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy kết nối giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và nhu cầu sản xuất. Các định hướng về kinh tế biển, năng lượng sạch và công nghệ cao mở ra dư địa hợp tác dài hạn. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được thúc đẩy phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chú trọng đào tạo, công nghiệp quốc phòng, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường gắn kết giữa nhân dân hai nước và tăng cường phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế; nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ Việt Nam - EU, Ba Lan - ASEAN và ASEAN - EU.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, để triển khai các kết quả này, trọng tâm trước hết là cụ thể hóa Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 thành các nhiệm vụ, chương trình và dự án, xác định rõ cơ quan đầu mối, nguồn lực, thời hạn và các kết quả cần đạt được.

Hai bên cần sớm vận hành hiệu quả các cơ chế hợp tác, lựa chọn những dự án ưu tiên có tính khả thi và sức lan tỏa; đồng thời thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.