Sớm có giải pháp tăng đầu tư, giảm quá tải tại BV Việt - Hàn Đà Nẵng

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trực tiếp đến BV Việt Hàn - Đà Nẵng, thăm bệnh nhân đang điều trị tại các khoa Nội tổng hợp, Nội tim mạch và Nhi, những khoa đang đông bệnh nhân để tìm hiểu tình hình khám, điều trị và trao đổi với nhân viên y tế, người bệnh.

BSCKII Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi. Ảnh: Lê An.

Tại đây, áp lực về quá tải, bệnh nhân đông đã được lãnh đạo BV báo cáo ngay tại giường bệnh. BSCKII Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng thông tin, số người bệnh đang điều trị nội trú tại bệnh viện hơn 1.030 người, cao hơn đáng kể so với quy mô 760 giường kế hoạch. Áp lực này đặt ra yêu cầu về không gian điều trị, bố trí nhân lực và bảo đảm điều kiện chăm sóc người bệnh.

Báo cáo của BV Việt - Hàn Đà Nẵng cho thấy, quá tải giường bệnh không phải mới xuất hiện. Năm 2024, công suất sử dụng giường kế hoạch đạt 100%; đến năm 2025 và 2026, con số này ở mức 108%. Dù bệnh viện đã bố trí thêm từ 660 lên 760 giường trong năm 2026. Áp lực quá tải buộc lãnh đạo BV phải tìm cách xoay sở nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân.

Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực phía Nam Đà Nẵng và các vùng lân cận. Khi số người bệnh tăng cao, bài toán đặt ra không chỉ là có thêm giường mà còn phải bảo đảm nhân lực, thiết bị và điều kiện điều trị tương ứng. Tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra, đặc biệt tại khoa Nhi, khoa Nội - Tổng hợp nơi số lượng người bệnh lớn gây áp lực lên nhân viên y tế. Bệnh nhân đông, cộng với bệnh viện được đưa vào hoạt động gần 20 năm nên có một số cơ sở hạ tầng bắt đầu xuống cấp cần phải sửa chữa ngay.

Đề xuất tăng thêm 500 giường bệnh cho BV Việt - Hàn Đà Nẵng

Trước áp lực hiện nay, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng đề xuất UBND TP Đà Nẵng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô thêm 500 giường bệnh. Đây là kiến nghị của các cán bộ y tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Việc mở rộng quy mô, nếu được xem xét và triển khai, cần gắn với khả năng bố trí nhân lực, trang thiết bị và tổ chức hoạt động chuyên môn. Bởi nếu chỉ tăng số giường mà không bổ sung các điều kiện đi kèm, áp lực lên đội ngũ y tế và chất lượng chăm sóc người bệnh vẫn có thể tiếp diễn.

Khoa Nhi, BV Việt Hàn Đà Nẵng hiện đang có đông bệnh nhi vượt quá số giường bệnh hiện có. Ảnh: Lê Anh.

Bệnh viện cũng kiến nghị TP Đà Nẵng sớm đầu tư cơ sở vật chất để bảo đảm đủ không gian cho 760 giường kế hoạch, hạn chế tình trạng nằm ghép khi công suất sử dụng vượt 100%. Cùng với đó là giải pháp thu hút, đào tạo bác sĩ, điều dưỡng phù hợp với khối lượng công việc và nhu cầu phát triển kỹ thuật chuyên môn.

Sau khi trực tiếp khảo sát các khoa, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận những khó khăn mà bệnh viện đang gặp phải. Bà cho biết sẽ làm việc với các sở, ngành liên quan để xem xét, tháo gỡ vướng mắc và cải thiện điều kiện cơ sở vật chất cho bệnh viện.

Đối với một cơ sở y tế phục vụ người dân khu vực phía Nam TP Đà Nẵng và các địa bàn lân cận, việc tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và năng lực tiếp nhận có ý nghĩa thiết thực đối với cả người bệnh lẫn đội ngũ nhân viên y tế. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào những giải pháp cụ thể được xem xét, nhất là với kiến nghị đầu tư thêm 500 giường bệnh.