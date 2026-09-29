Sớm chuẩn hóa hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học trong các trường CAND

Chiều 29/9, tại Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã diễn ra Tọa đàm khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học trong CAND”. Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì buổi tọa đàm.

Đề dẫn hội thảo, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Huy Bình, Trưởng phòng nghiên cứu khoa học, Học viện CSND cho biết: Những năm qua, các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã tích cực biên soạn, chỉnh lý, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học; từng bước chuẩn hóa nội dung, cập nhật pháp luật, khoa học nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong CAND.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức giáo dục, đào tạo, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác đào tạo cán bộ.

Bên cạnh đó, Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt sắp xếp các học viện, trường CAND cũng đặt ra yêu cầu cần rà soát, thống nhất và chuẩn hóa hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học hiện có đối với các trường CAND...

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Huy Bình, Trưởng Phòng nghiên cứu khoa học, Học viện CSND phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Trong bối cảnh đó, công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung, phương pháp, quy trình, hình thức và phương thức quản lý, sử dụng; kịp thời cập nhật những vấn đề mới của pháp luật, khoa học, công nghệ và thực tiễn nghiệp vụ. Đồng thời, giáo trình truyền thống cần từng bước gắn với hệ thống học liệu số, tình huống nghiệp vụ, mô phỏng, video bài giảng, ngân hàng câu hỏi và các hình thức đào tạo hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong tình hình mới…

Tại tọa đàm, các ý kiến đã tập trung thảo luận, làm rõ làm rõ sự cần thiết, mục tiêu và yêu cầu của việc chuẩn hóa giáo trình, tài liệu dạy học trong các trường CAND; đánh giá thực trạng biên soạn, quản lý và sử dụng giáo trình, tài liệu dạy học hiện nay; xác định phạm vi, danh mục, cấu trúc, nội dung và yêu cầu đối với từng loại giáo trình, tài liệu dạy học. Trên cơ sở đó, các ý kiến cũng đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình biên soạn, thẩm định, ban hành, chỉnh sửa và cập nhật giáo trình, tài liệu dạy học cũng như cơ chế phối hợp và các điều kiện bảo đảm.

Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến tại tọa đàm.

Trung tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng Phòng nghiên cứu khoa học, Học viện An ninh nhân dân (ANND) chia sẻ: Tại Học viện ANND, việc biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học các trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được chú trọng, triển khai theo quy trình bài bản, khoa học phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an. Đặc biệt, học viện cũng đã lấy việc biên soạn giáo trình, tài liệu đưa vào tiêu chí thi đua...

Để nâng cao chất lượng biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học trong các trường CAND, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn đề xuất cần tập trung đổi mới nội dung chương trình đào tạo phù hợp với mô hình tổ chức mới của lực lượng Công an; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quá trình biên soạn và quản lý giáo trình; xây dựng đội ngũ nhà khoa học, giảng viên thỉnh giảng, chuyên gia thực tiễn tham gia biên soạn giáo trình tài liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo trình tài liệu dạy học có thể dùng chung trong CAND theo hướng phân cấp phân quyền và bảo vệ bí mật nhà nước…

Thượng tá Nguyễn Anh Thơ, Phó Trưởng phòng Phòng 2, Cục Đào tạo cũng đề nghị tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cán bộ tham gia công tác biên soạn giáo trình, tài liệu; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nhất là các giáo trình nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ vào công tác biên soạn giáo trình; hình thành hệ thống học liệu số...

Thượng tá, TS Doãn Trung Đoàn, Phó Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị CAND chia sẻ sự cần thiết của việc xây dựng và chuẩn hóa khung năng lực biên soạn giáo trình tài liệu của giảng viên; đổi mới cơ chế cập nhật giáo trình tài liệu; xây dựng cơ chế để nghiên cứu khoa học trở thành tài liệu đầu vào của giáo trình, tài liệu giảng dạy; hoàn thiện cơ chế khuyến khích thu hút người giỏi tham gia vào công tác biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các trường CAND…

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại tọa đàm.

Đại tá, TS Hoàng Ngọc Nguyễn Hồng, Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ, Học viện CSND cũng khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng khung chung trong thiết kế, biên soạn giáo trình tài liệu; đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo xây dựng video bài giảng, phim giáo khoa chất lượng; có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ kinh phí để giảng viên chuyên tâm biên soạn giáo trình, tài liệu...

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện CSND bày tỏ: Tọa đàm đã cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm đánh giá đúng thực trạng, xác định những vấn đề còn tồn tại, làm rõ nguyên nhân và từng bước đề xuất một hệ thống giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả biên soạn và sử dụng giáo trình, tài liệu dạy học trong các trường CAND thời gian tới...