Sớm bố trí nơi ở ổn định cho 40 hộ dân vùng sạt lở
Ngày 23-9, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Hùng Sơn và làm việc với lãnh đạo địa phương về phương án bảo đảm an toàn lâu dài cho 40 hộ dân thôn Ga Ry vừa được di dời khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở.
Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị Ban CHQS xã Hùng Sơn rà soát các khu vực xung yếu, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, xác định cụ thể lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, sạt lở, lũ quét.
Đặc biệt, việc di dời 40 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm mới là giải pháp tạm thời. Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị UBND xã Hùng Sơn sớm rà soát quỹ đất, xây dựng phương án bố trí nơi ở ổn định, an toàn lâu dài cho người dân, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.
Dịp này, Bộ CHQS TP Đà Nẵng trao 40 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, hỗ trợ các hộ dân thôn Ga Ry vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau di dời.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/som-bo-tri-noi-o-on-dinh-cho-40-ho-dan-vung-sat-lo-post358401.html