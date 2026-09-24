Sớm bố trí nơi ở ổn định cho 40 hộ dân vùng sạt lở

Đại tá Nguyễn Thế Vinh làm việc với lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn và các lực lượng.

Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị Ban CHQS xã Hùng Sơn rà soát các khu vực xung yếu, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, xác định cụ thể lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, sạt lở, lũ quét.

Đặc biệt, việc di dời 40 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm mới là giải pháp tạm thời. Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị UBND xã Hùng Sơn sớm rà soát quỹ đất, xây dựng phương án bố trí nơi ở ổn định, an toàn lâu dài cho người dân, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.

Dịp này, Bộ CHQS TP Đà Nẵng trao 40 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, hỗ trợ các hộ dân thôn Ga Ry vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau di dời.