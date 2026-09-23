Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/som-ban-hanh-ke-hoach-dua-cac-nghi-quyet-di-vao-cuoc-song-post317625.html