Sớm ban hành định mức, giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị sớm có phương án giải quyết các tồn tại, vướng mắc để nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố đến năm 2030 khoảng 4.452 tấn/ngày. Đến thời điểm hiện tại, công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt do 6 đơn vị thực hiện với 3 phương thức: thu gom trực tiếp từ nguồn phát sinh về khu xử lý, thu gom qua điểm tập kết và qua trạm trung chuyển. Toàn thành phố hiện có 5 khu xử lý chất thải rắn khu vực đô thị, đồng bằng với khối lượng phát sinh khoảng 2.200 tấn/ngày. Trong 3 trạm trung chuyển phía Bắc thành phố thì trạm khu vực Sơn Trà (công suất 200 tấn/ngày) và trạm khu vực đường Lê Thanh Nghị (công suất 485 tấn/ngày) đã đi vào vận hành. Hiện trạm khu vực Cẩm Lệ (công suất 200 tấn/ngày) đang giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, công tác thu gom, xử lý rác thải là vấn đề quan trọng và cấp bách, vì vậy các khó khăn, vướng mắc cần sớm được giải quyết. Trước mắt, cần khẩn trương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với thực tiễn. Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức phản biện, cơ quan chức năng cần công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận ý kiến người dân, bảo đảm sự đồng thuận khi ban hành triển khai đồng bộ. UBND các xã, phường sớm xây dựng kế hoạch, phương án thu gom, vận chuyển rác tại các khu vực du lịch, bảo đảm thực hiện sau 22 giờ hằng ngày, đồng thời rà soát, xây dựng và quản lý các điểm tập kết rác theo hướng văn minh, hiện đại. Lực lượng chức năng phải vào cuộc, quyết liệt xóa bỏ dứt điểm các bãi rác tạm, điểm tập kết tự phát trên vỉa hè, đất trống tồn tại trong thời gian qua. Phía các đơn vị cung ứng dịch vụ phải đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nâng cao chất lượng, chấm dứt tình trạng chậm thu gom rác, tồn đọng gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, các địa điểm công cộng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khẩn trương lựa chọn vị trí xây dựng các trạm trung chuyển rác, trình UBND TP phê duyệt sớm.

Lãnh đạo thành phố cũng cho ý kiến, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam, Nhà máy xử lý rác thải làm phân compost ở xã Cẩm Hà (nay là phường Hội An Tây) và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hội An.