Solo stage 'cực suy', Captain Boy được fan khen 'hát như trải qua 10 mối tình'

Tuy chọn thể loại Ballad vốn đã quen thuộc rất khán giả, Captain Boy vẫn để lại những dấu ấn riêng thể hiện sự trưởng thành của mình trên hành trình “Say Hi”. Anh sử dụng một vòng hòa thanh cùng cách đi giai điệu mới lạ, tạo nên một bản tình ca đầy giằng xé, phù hợp với chất giọng khàn đặc trưng của chính mình.

Ngoài phần giai điệu bắt tai, phần lời nhạc cũng được Captain Boy trau chuốt tỉ mỉ. Anh trai sinh năm 2003 đã đặt nhiều tâm sự qua những câu hát như “Ánh nắng chiếu xuống loài hoa hướng dương/ Mà tình hai ta đứt gánh giữa đường” hay “Giật mình vô tình đánh rơi/Đánh rơi bông tuyết trên đời/ Kẻ đáng trách là anh, một người từng hứa nhưng lại nuốt lời”. Những câu từ "cực suy" trên để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả, nhiều fan nói vui rằng “Sinh năm 2003 nhưng Captain hát như thể đã trải qua 10 mối tình”.

Những khán giả cùng nghệ sĩ có mặt tại trường quay cũng xúc động với màn trình diễn của Captain. MC Trấn Thành đã hỏi vui rằng: “Có yêu ai không mà viết được bài hay thế”? MC của Tinh Hà "Say Hi" cho biết thêm anh sẽ không quá hào hứng màn trình diễn nếu như Captain chọn thể loại âm nhạc sôi động đã gắn liền với tên tuổi của mình. Mẹ của Captain có mặt tại vị trí khán giả thể hiện niềm tự hào khi chứng kiến thành công của con trai.

Concept sân khấu của Vô Tình Đánh Rơi cũng là một điểm đáng chú ý bên cạnh yếu tố âm nhạc. Bản tình ca này được diễn tả trên sân khấu bằng hình ảnh chàng trai gặp lại người cũ trong mơ, nhưng dù thế nào cũng không níu kéo được, và cái kết là anh phải tỉnh dậy và bước tiếp. Phần diễn xuất và tương tác với dancer của Captain Boy đã thể hiện được những tiến bộ trong vũ đạo, cũng như biểu cảm khi trình diễn của anh chàng này.

Sân khấu Vô Tình Đánh Rơi được nhiều khán giả đánh giá là "tuyệt đối điện ảnh".

Xuyên suốt hành trình tại Tinh Hà “Say Hi”, Captain Boy đã được trải nghiệm nhiều “đề bài” với các thể loại âm nhạc khác nhau. Chàng thủ khoa thanh nhạc đã thể hiện xuất sắc với Im Đợi Người Anh Thương, ca khúc mang màu sắc âm nhạc đúng với thế mạnh của anh. Sau đó, anh gặp nhiều thử thách hơn với Có Gì Đâu Mà Cay, MRT, LAVIEM. Ở Livestage 5, anh góp giọng trong Sau Hình Bóng Ấy với chủ đề âm nhạc dân gian. Dù ở bất cứ dòng nhạc nào, Captain Boy cũng không hề bị lu mờ. Trái lại, anh liên tục tiến hóa để giữ được màu sắc cá nhân và tỏa sáng qua từng Livestage.

Đến Chung kết, nhiều fan của Captain Boy tự hào khi chứng kiến dấu ấn của anh qua hành trình “Say Hi”. Tuy chương trình chưa công bố Quán quân, nhưng với màn trình diễn bùng nổ mà anh mang lại cho người hâm mộ của mình, nhiều khán giả yêu thích Hoàng Đức Duy (tên thật của Captain Boy) đã gọi anh với cái tên vui vẻ Hoàng Đức Vua.