Soi trận U23 Việt Nam vs U23 Qatar: Chủ nhà rộng cửa giữ cúp

U23 Việt Nam có chiến thắng nhọc nhằn trước Singapore. Ảnh: Hoàng Anh Gia Lai FC.

Giải đấu: Gia Lai VTV Cup 2026

Vòng đấu: Lượt trận cuối

Địa điểm: Pleiku, Gia Lai

Thời gian thi đấu: 19h00 ngày 14/11/2026 (theo giờ Việt Nam)

Phong độ

Xét trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, U23 Việt Nam đạt tỷ lệ thắng 60% với 3 chiến thắng và 2 thất bại. Tại giải đấu lần này, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh thể hiện bộ mặt tích cực khi vượt qua U23 Thái Lan 3-0 (10/11) và đánh bại U23 Singapore 1-0 (12/11). Trước đó, họ từng thắng U23 Philippines 2-0 (18/09) và chỉ chịu thua trước hai đối thủ hàng đầu châu lục là U23 Uzbekistan (0-2) và U23 Hàn Quốc (0-4).

Ở chiều ngược lại, U23 Qatar sở hữu tỷ lệ thắng 40% trong 5 trận gần đây (2 thắng, 2 hòa, 1 thua). Tại Gia Lai VTV Cup 2026, đội bóng Tây Á khởi đầu chật vật khi để đội bị đánh giá yếu nhất giải là U23 Singapore cầm hòa 0-0 (10/11), trước khi tìm lại niềm vui bằng thắng lợi 2-1 trước U23 Thái Lan (12/11). Trong chuỗi trận giao hữu chuẩn bị hồi tháng 10 và đầu tháng 11, họ thắng Muaither SC 2-1, hòa Al Markhiya 2-2 nhưng để thua đậm Al Khor 0-3.

Thống kê đối đầu

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía U23 Qatar. Trong 3 lần chạm trán trước đây, U23 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức (1 hòa, 2 thua). Cụ thể, sau trận hòa 2-2 vào ngày 23/1/2018, đại diện Việt Nam đã để thua cả hai trận giao hữu diễn ra vào tháng 10/2025 với các tỷ số 0-1 (09/10) và 2-3 (13/10).

Lực lượng

Cả U23 Việt Nam lẫn U23 Qatar đều duy trì được sự ổn định về mặt nhân sự khi không ghi nhận trường hợp chấn thương hay treo giò đáng tiếc nào.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam (3-4-3): Cao Văn Bình; Đinh Quang Kiệt, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Lương Tuấn Khải; Lê Văn Thuận, Thái Bá Đạt, Nguyễn Đức Phú, Lê Văn Quang Duyệt; Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Anh.

U23 Qatar (4-3-3): Mohamed Faouzi Lengliz; Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh, Adam Friakh; Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri, Alwaleed Mohamad Alhausawi; Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Tamer H M Ibrahim.

U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Qatar là vô địch. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Cầu thủ đáng xem

Bên phía U23 Việt Nam, hàng công với những cái tên như Long Vũ, Minh Tâm và Quang Duyệt là tâm điểm chú ý. Sau khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở trận gặp U23 Singapore, sự sắc bén của bộ ba này sẽ quyết định khả năng định đoạt trận đấu của đội chủ nhà, bên cạnh sự chắc chắn từ thủ môn Văn Bình.

Trong khi đó, U23 Qatar đặt kỳ vọng vào khả năng tạo đột biến của các mũi nhọn tấn công như Noureldin Tamer H M Ibrahim hay Josepholuwaatobi Robert.

Chiến thuật

Dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục vận hành sơ đồ 3-4-3 cân bằng, ưu tiên sự gắn kết giữa các tuyến và khả năng chuyển trạng thái nhanh ra hai biên. Trọng tâm điều chỉnh của ban huấn luyện là cải thiện thước ngắm ở các tình huống dứt điểm cuối cùng.

Phía bên kia, áp lực buộc phải thắng khiến U23 Qatar khó chơi phòng ngự lùi sâu. Họ dự kiến đẩy cao đội hình với sơ đồ 4-3-3, chơi tấn công cởi mở nhằm tìm bàn thắng sớm như cách từng làm trước U23 Thái Lan, dù cách tiếp cận này tiềm ẩn rủi ro lộ khoảng trống do hệ thống vận hành chưa thực sự chặt chẽ.

Điểm nóng

Khu vực trung tuyến sẽ trở thành điểm nóng then chốt quyết định quyền kiểm soát thế trận, nơi hàng tiền vệ U23 Việt Nam cần hóa giải sức ép trực diện từ tuyến giữa U23 Qatar. Bên cạnh đó, hành lang hai biên cũng hứa hẹn nhiều kịch tính khi các cầu thủ chạy cánh chủ nhà có cơ hội khai thác khoảng trống phía sau lưng hàng thủ dâng cao của đại diện Tây Á.

Dự đoán

U23 Qatar có động lực lớn và khả năng đánh phủ đầu tốt, nhưng sự thiếu ổn định trong khâu phòng ngự là điểm yếu để khai thác. Với lợi thế sân nhà Pleiku, tâm lý thoải mái khi chỉ cần 1 trận hòa là vô địch và lối chơi ngày càng gắn kết, U23 Việt Nam đủ khả năng giành chiến thắng để khép lại giải đấu bằng ngôi vị cao nhất.

Dự đoán kết quả: U23 Việt Nam 2-1 U23 Qatar