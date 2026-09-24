Soi trận U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam: Bản lĩnh tái ngộ

U23 Việt Nam có thể tự tin chạm trán Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Giải đấu: Môn bóng đá nam ASIAD 2026

Vòng đấu: Tứ kết

Địa điểm: Sân vận động Aichi (Nhật Bản)

Thời gian thi đấu: 17h30 ngày 25/9, theo giờ Việt Nam

Cuộc đọ sức tại vòng tứ kết ASIAD 2026 là màn tái ngộ giàu duyên nợ giữa hai nền bóng đá trẻ, chỉ ít tháng sau trận tranh huy chương đồng nghẹt thở tại Vòng chung kết U23 châu Á. U23 Việt Nam tiếp tục đối mặt thách thức lớn, tuy nhiên cũng sở hữu cơ sở để tạo nên bất ngờ.

Phong độ

U23 Hàn Quốc thể hiện phong độ ấn tượng khi khép lại vòng bảng ở ngôi đầu bảng D nhờ chiến thắng thuyết phục 2-0 U23 Saudi Arabia. Đội bóng xứ kim chi duy trì sự gắn kết cao, kiểm soát nhịp độ chủ động và bộc lộ nền tảng thể lực vượt trội.

Trong khi đó, U23 Việt Nam trải qua hành trình vòng bảng tương đối nhọc nhằn tại bảng C với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại (hòa U23 Kuwait 1-1, thắng U23 Philippines 2-0, thua U23 Uzbekistan 0-2).

Dù vấp ngã ở lượt trận cuối, thầy trò ông Đinh Hồng Vinh vẫn hoàn thành mục tiêu giành quyền đi tiếp và đã có thời gian xốc lại tinh thần.

Thống kê đối đầu

Lịch sử chạm trán ghi nhận ưu thế nghiêng về phía U23 Hàn Quốc với chiến thắng 3-1 tại bán kết ASIAD 2018 và 2-1 tại vòng bảng U23 châu Á 2018. Hai đội sau đó hòa nhau 1-1 vào năm 2022.

Dù vậy, ký ức gần nhất tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 thuộc về U23 Việt Nam khi cầm chân đối thủ 2-2 sau 120 phút trước khi vượt qua đối thủ 7-6 trên chấm luân lưu để giành huy chương đồng.

Lực lượng

Cả hai đội tuyển đều bảo toàn trọn vẹn lực lượng mạnh nhất mà không gặp phải ca chấn thương hay án treo giò nào. U23 Hàn Quốc triệu tập nhiều tài năng trẻ đang tích lũy kinh nghiệm tại các hạng đấu chuyên nghiệp, còn U23 Việt Nam cũng sở hữu đội hình đồng đều và gắn bó qua nhiều chiến dịch quốc tế.

Đội hình dự kiến

U23 Hàn Quốc (4-4-2): Kim Joon Hong; Bae Hyun Seo, Choi Seok Hyun, Kim Ji Soo, Kim Myeong Jun; Lee Gi Hyuk, Lee Hyun Ju, Lee Seung Won, Yang Min Hyuk; Eom Ji Sung, Shin Min Ha.

U23 Việt Nam (4-3-3): Cao Văn Bình; Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường; Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.

Cầu thủ đáng xem

Bên phía U23 Hàn Quốc, Lee Seung Won là bộ não điều tiết tuyến giữa nhờ nhãn quan chiến thuật sắc sảo và khả năng thực hiện các tình huống cố định chuẩn xác.

Về phía U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt là niềm hy vọng số một trên hàng công nhờ tốc độ, kỹ năng chạy chỗ thông minh cùng cái duyên ghi bàn vào lưới chính đối thủ này.

Chiến thuật

U23 Hàn Quốc sẽ chủ động dâng cao đội hình, áp dụng lối đá pressing tầm cao nhằm bóp nghẹt tuyến giữa của U23 Việt Nam, kết hợp các pha leo biên tốc độ để tạt bóng tận dụng chiều cao.

U23 Hàn Quốc sẽ là đối thủ đáng gờm của U23 Việt Nam. Ảnh: KFA

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng bố trí khối phòng ngự lùi sâu nhiều lớp, ưu tiên bịt kín các nách trung lộ và chuyển đổi trạng thái phản công chớp nhoáng dựa vào tốc độ của các mũi giáp công biên.

Điểm nóng

Khu trung tuyến sẽ là điểm nóng quyết định khi Xuân Bắc và Thái Quốc Cường phải nỗ lực phong tỏa tầm hoạt động của Lee Seung Won. Ngoài ra, khả năng bọc lót của cặp trung vệ Đức Anh - Lý Đức trước các pha tấn công biên từ Yang Min Hyuk và Eom Ji Sung sẽ ảnh hưởng then chốt tới sự an toàn của khung thành Cao Văn Bình.

Nhận định

U23 Hàn Quốc vượt trội về thể hình và chất lượng vận hành chiến thuật, nhưng U23 Việt Nam sở hữu sự lỳ lợm đáng nể cùng ký ức chiến thắng gần đây khiến cán cân giữa hai đội không còn quá lệch. Nếu duy trì cự ly đội hình kỷ luật và đứng vững trước áp lực trong hiệp đầu, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào kịch bản giằng co kéo dài.

Dự đoán kết quả

U23 Hàn Quốc 1-1 U23 Việt Nam (U23 Việt Nam thắng luân lưu 11m)